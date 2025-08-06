طعَنها حتى الموت.. فاجعة تهز الجزائر بعد مقتل أم على يد ابنها

الوكيل الإخباري- شهدت بلدة يابوس، شمال ولاية خنشلة الجزائرية، جريمة مروعة راح ضحيتها امرأة مسنّة على يد نجلها، الذي يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية.



ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الجاني البالغ من العمر 43 عاما، والمقيم في المسكن العائلي قرب سد تاغرست، أقدم على ارتكاب جريمته مستغلا تواجده بمفرده مع والدته البالغة من العمر 78 عاما.



ووفقًا لما أوردته المواقع، استلّ الابن سكينًا من داخل المنزل ووجّه لوالدته طعنات متعددة في مناطق متفرقة من جسدها، مستغلًا ضعف بنيتها الجسدية وتقدّمها في السن، ما جعلها عاجزة عن مقاومته.



وفور دخول أحد أفراد الأسرة إلى المنزل، صدم بالعثور على الأم غارقة في دمائها، بينما كان الجاني لا يزال يحمل أداة الجريمة.

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