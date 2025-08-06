طعَنها حتى الموت.. فاجعة تهز الجزائر بعد مقتل أم على يد ابنها

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الجاني البالغ من العمر 43 عاما، والمقيم في المسكن العائلي قرب سد تاغرست، أقدم على ارتكاب جريمته مستغلا تواجده بمفرده مع والدته البالغة من العمر 78 عاما.
ووفقًا لما أوردته المواقع، استلّ الابن سكينًا من داخل المنزل ووجّه لوالدته طعنات متعددة في مناطق متفرقة من جسدها، مستغلًا ضعف بنيتها الجسدية وتقدّمها في السن، ما جعلها عاجزة عن مقاومته.
وفور دخول أحد أفراد الأسرة إلى المنزل، صدم بالعثور على الأم غارقة في دمائها، بينما كان الجاني لا يزال يحمل أداة الجريمة.
وأطلق الرجل نداء استغاثة، حيث تدخلت على الفور مصالح الحماية المدنية والشرطة، حيث قامت بنقل جثة الضحية إلى مستشفى هواري بومدين ببوحمامة، فيما تم توقيف الجاني وفتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة.
وأحدثت الواقعة حالة من الصدمة بين سكان البلدة بسبب الطريقة المروعة التي انهى بها الشاب حياة والدته التي لم تتمكن من مقاومته، معبرين عن قلقهم ومطالبين بتحقيق العدالة.
ارم نيوز
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