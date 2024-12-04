طعنها 70 طعنة ولف جسدها بأكياس بلاستيكية ثم رماها بحفرة في إيطاليا

واختفت تشيكيتين في نوفمبر من العام الماضي بعد أن ذهبت إلى مركز تجاري مع صديقها السابق. وأثار اختفاؤها اهتماما كبيرا في إيطاليا أثناء ما كانت السلطات تبحث عنهما. وتم العثور عليها بعد أسبوع.
وتم القبض على الجاني توريتا لاحقا في ألمانيا.
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