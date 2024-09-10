طعنه عدة طعنات.. قتل صديقه وتخلص من جثته في مصر

الوكيل الإخباري- قررت نيابة مركز أبو كبير العامة بمحافظة الشرقية في مصر، حبس صاحب محل أحذية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب "صديقه" بسبب خلافات مالية بينهما حول تجارة العملة، والتخلص من جثته في مصر.



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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من "محمد ع" 65 عاما، عامل زراعي، مقيم في قرية تابعة لمركز أبو كبير، باختفاء نجله المدعو "عبدالله"، وذلك منذ 7 أيام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4543 لسنة 2024 في مركز أبو كبير.



توصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "م خ" 27 عاما، صاحب محل أحذية، مقيم بذات القرية، والذي أنهى حياته بسبب خلافات مالية بينهما حول تجارة العملة، حيث استدرجه وطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض (سكين) أودت بحياته وتخلص من الجثة بوضعها داخل 3 أجولة ولفها في بطانية حمراء اللون وألقاها بمياه المصرف.



تم ضبط المتهم، فيما تم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة المصرية ، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

لبنان 24