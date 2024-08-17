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طفلة أمريكية تحمي متجر والدها من لص

تصدت الطفلة للص متسلحة بعصا بيسبول
تصدت الطفلة للص متسلحة بعصا بيسبول




 

السبت، 17-08-2024 09:54 ص

الوكيل الإخباري-   تصدت طفلة لص حاول سرقة متجر والدها متسلحة بعصا بيسبول، وفقاً لما وثّقته كاميرات المراقبة المثبتة في إحدى زوايا المتجر في مينيسوتا الأمريكية.

 

وفي التفاصيل، كان والد الطفلة "ليو" يغلق متجره ليل السبت، حين اقتحمه اللص كونشوبهار موريل حاملاً مسدساً بيده، ثم وضعه على الطاولة وطالبه بإعطائه كل المال الموجود في الصندوق، فرضخ الأب خوفاً على ابنته التي كانت بجانبه.

لكن اللص واصل التهديد بقتل ابنته في حال لم يستجب لمطلبه، حسب ما نقلته "إندبندنت" البريطانية عن الأب. وحاول ليو حماية ابنته بلكمه على وجه اللص، مستغلاً فرصة وجود المسدس على الطاولة. في هذه اللحظات، انتهزت الطفلة الموقف وضربت اللص بعصا بيسبول، حتى سقط أرضاً بعدما وصلت إحدى الضربات إلى رأسه. وشعر الأب بفخر كبير بسبب ردة فعلها البطولية.

 

البيان

gnews

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