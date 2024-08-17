طفلة أمريكية تحمي متجر والدها من لص

لكن اللص واصل التهديد بقتل ابنته في حال لم يستجب لمطلبه، حسب ما نقلته "إندبندنت" البريطانية عن الأب. وحاول ليو حماية ابنته بلكمه على وجه اللص، مستغلاً فرصة وجود المسدس على الطاولة. في هذه اللحظات، انتهزت الطفلة الموقف وضربت اللص بعصا بيسبول، حتى سقط أرضاً بعدما وصلت إحدى الضربات إلى رأسه. وشعر الأب بفخر كبير بسبب ردة فعلها البطولية.
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