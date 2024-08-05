طفلة بريطانية تعاني من أغرب مرض في العالم

ولاحظ الأطباء في البداية ملامح ميني المشوهة الصغيرة، حيث كانت لديها آذان منخفضة ووزن منخفض عند الولادة، ما أشار إلى أن هناك شيئاً ما خطأ.
-
أخبار متعلقة
-
قيدها زوجها في الغابة لأيام .. سيدة تنجو من الموت في الهند
-
هذه المناطق قد تُصبح غير صالحة للعيش!
-
الساعات الأخيرة للغواصة تيتان قبل انفجارها
-
اختفاء رجل بعد هجوم محتمل من تمساح في أستراليا
-
قبل السباق .. انفجار يهزّ حلبة لسباق السيارات في ألمانيا
-
وقعت أجزاء منه على السيارات.. انهيار جسر في السعودية - فيديو
-
ذئب يهيمن على غابات هولندا ويهاجم الأطفال
-
مواصفات النظارة الشمسية المناسبة لقيادة السيارة