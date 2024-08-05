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طفلة بريطانية تعاني من أغرب مرض في العالم

الطفلة ميني جرينجر
الطفلة ميني جرينجر




 

الإثنين، 05-08-2024 09:15 ص

الوكيل الإخباري-   سجَّلت السلطات البريطانية حالة صحية نادرة تبين بأنها الوحيدة في العالم على الإطلاق، حيث تعاني منها طفلة صغيرة ما زالت دون العامين من عمرها.

 

ووُلدت ميني جرينجر، البالغة من العمر عامين حالياً، في مدينة جلاسكو شمالي بريطانيا، بوزن 4 أرطال و4 أونصات (2 كيلو غرام تقريباً) وذلك في 22 أيلول 2022 بعد أن فقدت وزنها وهي في الرحم، أي قبل الولادة.

 

وتم تشخيص الطفلة لاحقاً بأنها تفتقد لكروموسوم نادر جداً إضافة إلى 21 جيناً مفقوداً في جسدها، وهو ما يتسبب في إصابة ميني بالصرع الشديد الذي يحد من حياتها والذي يسبب تلفاً في الدماغ.


ولاحظ الأطباء في البداية ملامح ميني المشوهة الصغيرة، حيث كانت لديها آذان منخفضة ووزن منخفض عند الولادة، ما أشار إلى أن هناك شيئاً ما خطأ.

 

وكانت ميني تدخل المستشفى وتخرج منه بسبب النوبات وتم تشخيصها بضعف الرؤية الدماغية في كانون الأول 2023.

 

لبنان 24 

gnews

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