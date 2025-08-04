وبحسب صحيفة New Zealand Herald، اشتبه سائق الحافلة بوجود أمر مريب أثناء توقف المركبة في بلدة كايفاكي، بعدما لاحظ حركة غير طبيعية داخل إحدى الحقائب الموضوعة في صندوق الأمتعة. وعند فتح الحقيبة بناءً على طلب السائق، تم العثور على الطفلة بداخلها.
وقال المفتش سايمون هاريسون إن الطفلة كانت تعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، لكنها لم تتعرض لأذى جسدي ظاهر، وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.
ووجّهت للمرأة تهمة إساءة معاملة طفل، بينما لا تزال التحقيقات جارية، وسط احتمال توجيه اتهامات إضافية لاحقًا.
-
أخبار متعلقة
-
لا للحشرات في المنزل! 8 نصائح ذكية لتهوية آمنة في الصيف
-
كيف تحفظين البقوليات والحبوب لأطول فترة؟ إليك 4 خطوات فعّالة
-
طلب مثير للجدل.. حيوانات أليفة لتغذية حيوانات مفترسة في الدنمارك
-
ذعر في بريطانيا بعد العثور على "فأر بحجم قطة" داخل منزل - صور
-
هل العيش قرب البحر هو سرّ الحياة الطويلة؟
-
مصادرة آلاف دمى "لابوبو" المقلدة في مداهمة كبرى بضواحي لندن
-
طفلة داخل حقيبة... واقعة غريبة تهز نيوزيلندا
-
أمريكا .. إعادة توجيه اتهام بالقتل لأم طفلين مفقودين منذ 11 عاما