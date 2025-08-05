الثلاثاء 2025-08-05 10:22 ص
 

طفلة داخل حقيبة... واقعة غريبة تهز نيوزيلندا

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 06:24 ص

الوكيل الإخباري-   أوقفت الشرطة النيوزيلندية امرأة تبلغ من العمر 27 عاما كانت تنقل طفلة داخل حقيبة سفر على متن حافلة في منطقة نورثلاند شمال البلاد.

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 أفادت صحيفة New Zealand Herald نقلا عن السلطات النيوزيلاندية قولها إن السائق اشتبه في وجود أمر غير طبيعي عندما لاحظ حركة غريبة داخل الحقيبة أثناء توقف الحافلة في بلدة كايفاكي، حيث طلبت المرأة فتح صندوق الأمتعة، وعند فتح الحقيبة، عثر بداخلها على طفلة تبلغ عامين.

وأوضح المفتش سايمون هاريسون أن الطفلة كانت تعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، لكنها لم تصب بأذى جسدي، وقد تم نقلها إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية شاملة.

ووجهت للمرأة تهمة إساءة معاملة طفل، فيما أكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مع احتمال توجيه اتهامات إضافية.

 
 
gnews

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