طفلة داخل حقيبة... واقعة غريبة تهز نيوزيلندا

الوكيل الإخباري- أوقفت الشرطة النيوزيلندية امرأة تبلغ من العمر 27 عاما كانت تنقل طفلة داخل حقيبة سفر على متن حافلة في منطقة نورثلاند شمال البلاد.



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