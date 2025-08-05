طفلة داخل حقيبة... واقعة غريبة تهز نيوزيلندا

وأوضح المفتش سايمون هاريسون أن الطفلة كانت تعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، لكنها لم تصب بأذى جسدي، وقد تم نقلها إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية شاملة.
ووجهت للمرأة تهمة إساءة معاملة طفل، فيما أكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مع احتمال توجيه اتهامات إضافية.
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