طفلة نابغة تحصد شهادتين جامعيتين بعمر 10 سنوات في أمريكا

بدأت أليسا دراستها الجامعية في سن الثامنة، ومن المتوقع أن تتخرج بمعدل يقارب 4.0. وتعود خلفيتها التعليمية إلى التعليم المنزلي، وتشكر والدها لدعمه المستمر.
واستخدمت أليسا معرفتها في العلوم السياسية لتقديم دعوى اتحادية تطالب بحق التصويت للشباب، كما عبّرت عن شغفها المستقبلي بمجال الذكاء الاصطناعي، الذي تطمح للعمل فيه لاحقًا.
-
أخبار متعلقة
-
سقوط جزء من "شجرة الغريب" المعمّرة في اليمن بعد 2000 عام - صورة
-
بالفيديو - سمكة قرش تبتلع غواصاً إسرائيلياً على شواطئ حيفا
-
توهج مرعب.. البركان الأعلى في أوراسيا يثور مجددا
-
فيديو جثة معلّقة في سوريا يشعل الجدل.. ما علاقة بشار الأسد؟
-
الصحة المصرية تعلن أسباب إغلاق سلسلة "بلبن".. وموعد عودتها
-
اختبارات نفسية غير معلنة في مقابلات التوظيف.. كيف تترك انطباعا ذكيا؟
-
الطفلة المعجزة في الصين.. نجت من السقوط من الطابق الـ25!
-
شاب يعتدي على والده في الشارع ويشعل غضب الأتراك - فيديو