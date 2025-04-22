الثلاثاء 2025-04-22 11:58 ص
 

طفلة نابغة تحصد شهادتين جامعيتين بعمر 10 سنوات في أمريكا

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أليسا بيراليس
 
الثلاثاء، 22-04-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري-  تستعد الطفلة أليسا بيراليس، البالغة من العمر 10 سنوات، للتخرج من كلية كرافتون هيلز في كاليفورنيا، حاصلة على شهادتي دبلوم، لتصبح أصغر خريجة في تاريخ الكلية.

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بدأت أليسا دراستها الجامعية في سن الثامنة، ومن المتوقع أن تتخرج بمعدل يقارب 4.0. وتعود خلفيتها التعليمية إلى التعليم المنزلي، وتشكر والدها لدعمه المستمر.


واستخدمت أليسا معرفتها في العلوم السياسية لتقديم دعوى اتحادية تطالب بحق التصويت للشباب، كما عبّرت عن شغفها المستقبلي بمجال الذكاء الاصطناعي، الذي تطمح للعمل فيه لاحقًا.

 

لبنان 24 

 
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