 
الجمعة 2025-02-21 04:24 م
 

طفل أشقر مع متسولة يثير ضجة في مصر

طفل أشقر مع متسولة يثير ضجة في مصر
طفل أشقر مع متسولة يثير ضجة في مصر
الجمعة، 21-02-2025 04:16 م
الوكيل الإخباري-   أثارت صور طفل أشقر يجلس مع سيدة متسولة بجوار محطة مترو الألف مسكن في القاهرة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.اضافة اعلان


المتابعون أشاروا إلى اختلاف ملامح الطفل عن السيدة، حيث بدا الطفل ذو مظهر نظيف وغير متوافق مع حالتها، مما دفع الأجهزة الأمنية للتدخل لكشف ملابسات الواقعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وقامت بتحديد هوية الطفل والتحقيق في الأمر.

تبين أن الطفل ليس ابن السيدة المتسولة، وأن والدته لا تعرف شيئا عنها. في البداية، زعمت السيدة أمام المباحث أنها عثرت على الطفل يلهو في الميدان وأحضرته معها لضمان عدم ضياعه، لكن التحريات كشفت زيف روايتها.

كشفت التحقيقات أن والدة الطفل منفصلة عن والده، وهي معتادة على ترك الطفل وشقيقته دون رقابة. تم التحفظ على والدة الطفل، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تسليم الطفل إلى والده.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

روسيا اليوم
 
gnews

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