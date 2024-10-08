طفل ألماني يتصل بالشرطة لإنقاذه من لعبة فيديو!

وقالت الشرطة إن الطفل استخدم سراً الهاتف المحمول الخاص بوالديه للاتصال بالشرطة.
وتم تلقي مكالمة الطوارئ في مركز العمليات بعد ظهر أمس الإثنين، ووفقًا للشرطة، قال الطفل فقط عبر الهاتف إنه بحاجة إلى المساعدة، وأدلى باسمه الأول وعمره ومكان إقامته، ثم استعانت الشرطة برقم الهاتف لتحديد عنوانه في مدينة رودنتال.
وعندما وصل أفراد الشرطة إلى منزل الطفل، تبين أنه كان يأمل في الحصول على مساعدة في لعبة فيديو، وأوضح الطفل أنه في روضة الأطفال تعلم أنه يمكن الاتصال بالشرطة في حالات الطوارئ - ولهذا السبب اتصل سراً برقم 110.
وقالت الشرطة: "لقد تم توعية الوالدين المتفاجئين، لكن وضع لعبة الفيديو الحالي غير معروف."
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