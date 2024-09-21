طفل أمريكي ينقذ والده من دب ضخم

وقالت صحيفة "ميترو"، إن الصبي الأمريكي، أوين رايان بيرمان، فوجئ حين شاهد والده يتعرض لهجوم الدب، فسارع لالتقاط بندقية الأب وأطلق النار على الدب وقتله.
وقال بيرمان: "كنت مستلقياً على ظهري وشعرت بالرصاصة تخترق الدب، كان أوين بطلاً، أطلق النار على ذلك الدب وقتله فوقي".
وأكد ضابط الحفاظ على الموارد الطبيعية في ولاية ويسكونسن، داستن غابريلسون، هذه القصة.
وقال إن الأب والابن، كانا في رحلة صيد قانوني، وترك الدب جروحاً عميقة في وجه الأب وجبهته وذراعيه وساقيه.
وقال الطفل: "تناولت البندقية في البداية على أمل تخويف الدب وإبعاده برصاصة تحذيرية، لكني رأيت هجومه على أبي قوياً للغاية، لم يكن لدي وقت".
وقال الأب: "كنت فخوراً بأوين، لقد تماسك حقاً، ولكن بعد أن انتهى الأمر، كان من الواضح أنه كان متأثراً للغاية، عندما عدنا إلى المنزل، أخبرت زوجتي أنني انتهيت من صيد الدببة للأبد، لن أقوم بذلك مرة أخرى".
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