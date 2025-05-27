طفل روسي يحطم رقماً قياسياً في الشطرنج

الوكيل الإخباري- أصبح الروسي رومان شوغدجييف، البالغ من العمر 10 سنوات ، أصغر لاعب في تاريخ الشطرنج ينال لقب "أستاذ دولي" (IM)، بعد تألقه في بطولة RADNICKICHESS في بلغراد.

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وبهذا الإنجاز، حطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأرجنتيني فاوستينو أورو، الذي حصل على اللقب بعمر 10 سنوات و8 أشهر و16 يومًا.



سبق لشوغدجييف أن فاز ببطولة العالم تحت 8 سنوات عام 2023، وببطولة أوروبا لنفس الفئة عام 2022.



تصنيفاته الحالية مذهلة رغم صغر سنه:

الشطرنج الكلاسيكي: 2329

السريع: 2405

الخاطف: 2390



اتحاد الشطرنج الروسي وجه له التهنئة، وأشاد بمدرّبيه، على أن يصادق الاتحاد الدولي للشطرنج على اللقب رسميًا في يوليو المقبل.