طفل روسي يحطم رقماً قياسياً في الشطرنج

وبهذا الإنجاز، حطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأرجنتيني فاوستينو أورو، الذي حصل على اللقب بعمر 10 سنوات و8 أشهر و16 يومًا.
سبق لشوغدجييف أن فاز ببطولة العالم تحت 8 سنوات عام 2023، وببطولة أوروبا لنفس الفئة عام 2022.
تصنيفاته الحالية مذهلة رغم صغر سنه:
الشطرنج الكلاسيكي: 2329
السريع: 2405
الخاطف: 2390
اتحاد الشطرنج الروسي وجه له التهنئة، وأشاد بمدرّبيه، على أن يصادق الاتحاد الدولي للشطرنج على اللقب رسميًا في يوليو المقبل.
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