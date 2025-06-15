طفل صيني يذهل مواقع التواصل بابتكار 300 تسريحة لشقيقته - صور

وظهر الطفل في المقاطع وهو يصفف شعر شقيقته باستخدام أدوات بسيطة، وبأسلوب احترافي أثار إعجاب الملايين. أحد الفيديوهات أظهر الطفلة تشرب الحليب بهدوء، بينما شقيقها يُبدع بتصفيف شعرها في مشهد عائلي دافئ.
ووفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، تجاوزت المشاهدات على حسابه 15 مليون مشاهدة، وسط إشادات بموهبته وصبره وروح الأخوة التي تجمعه بشقيقته.
ورغم صغر سنه، أظهر الطفل موهبة نادرة في تصفيف الشعر، يمارسها بدافع المحبة والرعاية لا الشهرة، ما جعله مصدر إلهام وإعجاب كبير على مواقع التواصل.
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