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طفل صيني يذهل مواقع التواصل بابتكار 300 تسريحة لشقيقته - صور

ففتفت
الطفل الصيني
 
الأحد، 15-06-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-  أثار طفل يبلغ من العمر 11 عامًا من إقليم هونان الصيني تفاعلًا واسعًا، بعد أن ابتكر أكثر من 300 تسريحة شعر مميزة لشقيقته الصغرى ذات الثلاث سنوات، في مقاطع انتشرت على منصة Douyin (النسخة الصينية من تيك توك).

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وظهر الطفل في المقاطع وهو يصفف شعر شقيقته باستخدام أدوات بسيطة، وبأسلوب احترافي أثار إعجاب الملايين. أحد الفيديوهات أظهر الطفلة تشرب الحليب بهدوء، بينما شقيقها يُبدع بتصفيف شعرها في مشهد عائلي دافئ.


ووفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، تجاوزت المشاهدات على حسابه 15 مليون مشاهدة، وسط إشادات بموهبته وصبره وروح الأخوة التي تجمعه بشقيقته.


ورغم صغر سنه، أظهر الطفل موهبة نادرة في تصفيف الشعر، يمارسها بدافع المحبة والرعاية لا الشهرة، ما جعله مصدر إلهام وإعجاب كبير على مواقع التواصل.

 

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منوعات طفل صيني يذهل مواقع التواصل بابتكار 300 تسريحة لشقيقته - صور



 
 





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