طفل صيني ينجو بأعجوبة من السقوط من الطابق الـ18 بفضل شجرة

ووقعت الحادثة عندما تُرك الطفل في رعاية جديه، اللذين غادرا المنزل لشراء بعض الحاجيات، معتقدين أنه نائم. لكن الطفل استيقظ، وتسلّق إلى نافذة الحمام غير المؤمنة وسقط منها.
وأظهرت التحقيقات أن النافذة المفتوحة في الطابق السابع عشر ربما غيّرت مسار سقوط
في لفتة امتنان، زيّن والده الشجرة بزهرة حمراء كبيرة، وهي رمز صيني تقليدي للتقدير والشرف، وقال: "لولا الشجرة، لسقط مباشرة على الخرسانة".
الحادثة أثارت جدلًا واسعًا على الإنترنت بشأن إهمال رعاية الأطفال، بينما دعا آخرون للاحتفاء بقدرة الطفل المذهلة على النجاة.
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