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طفل صيني ينجو بأعجوبة من السقوط من الطابق الـ18 بفضل شجرة

فلتغت
من موقع الحادث
 
الأحد، 03-08-2025 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   في حادثة مدهشة أثارت صدمة وتعاطفًا واسعًا في الصين، نجا طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من الموت المحقق بعد سقوطه من الطابق الثامن عشر من بنايته السكنية في جنوب شرق البلاد، بفضل شجرة خففت من وطأة السقوط.

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ووقعت الحادثة عندما تُرك الطفل في رعاية جديه، اللذين غادرا المنزل لشراء بعض الحاجيات، معتقدين أنه نائم. لكن الطفل استيقظ، وتسلّق إلى نافذة الحمام غير المؤمنة وسقط منها.


وأظهرت التحقيقات أن النافذة المفتوحة في الطابق السابع عشر ربما غيّرت مسار سقوط

الطفل، ما أدى إلى ارتطامه بشجرة امتصت الصدمة. وقد عُثر عليه حيًا على الأرض، مصابًا بكسر في الذراع وإجهاد في العمود الفقري وتلف داخلي، لكنه ظل واعيًا طيلة الوقت، وتم وصف حالته بأنها "معجزة طبية".


في لفتة امتنان، زيّن والده الشجرة بزهرة حمراء كبيرة، وهي رمز صيني تقليدي للتقدير والشرف، وقال: "لولا الشجرة، لسقط مباشرة على الخرسانة".


الحادثة أثارت جدلًا واسعًا على الإنترنت بشأن إهمال رعاية الأطفال، بينما دعا آخرون للاحتفاء بقدرة الطفل المذهلة على النجاة.

 

 

اليوم السابع 

 
 
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