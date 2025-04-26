طفل مغربي يسقط في بئر بحادثة تعيد مأساة ريان... وهكذا تم إنقاذه

ووفق ما أوردته وسائل إعلام ، فإن الطفل، البالغ من العمر 6 سنوات، كان برفقة أسرته في نزهة في منطقة تيط مليل، عندما اختفى عن أنظار والديه بشكل مفاجئ، ليعثر عليه لاحقا داخل بئر مهجورة.
وقد أعاد الحادث إلى الذاكرة مأساة الطفل ريان، الذي لقي حتفه بعد سقوطه في بئر شمالي المغرب عام 2022، في حادثة أثارت تعاطفا واسعا داخل المغرب وخارجه.
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