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طفل مغربي يسقط في بئر بحادثة تعيد مأساة ريان... وهكذا تم إنقاذه

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تعبيرية
 
السبت، 26-04-2025 08:17 ص

الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، فيديو يوثق لحظة إنقاذ طفل سقط في بئر مهجورة بضواحي مدينة الدار البيضاء، وسط البلاد.

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ويظهر الفيديو فرق الإنقاذ وهي تخرج الطفل من داخل البئر، قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام ، فإن الطفل، البالغ من العمر 6 سنوات، كان برفقة أسرته في نزهة في منطقة تيط مليل، عندما اختفى عن أنظار والديه بشكل مفاجئ، ليعثر عليه لاحقا داخل بئر مهجورة. 

وقد أعاد الحادث إلى الذاكرة مأساة الطفل ريان، الذي لقي حتفه بعد سقوطه في بئر شمالي المغرب عام 2022، في حادثة أثارت تعاطفا واسعا داخل المغرب وخارجه.

 

لبنان 24

 
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