طفل يصارع الموت بعد تعرضه لـ150 لسعة من دبابير في جورجيا - صورة

الوكيل الإخباري- يصارع الطفل الأميركي بيكهام، البالغ من العمر عامين، للبقاء على قيد الحياة بعد أن تعرض لـ150 لسعة من دبابير "يلو جاكيت" الشرسة أثناء لهوه في حديقة منزله بمدينة سافانا في ولاية جورجيا.

اضافة اعلان



ووفقًا لصحيفة ديلي إكسبريس، اصطدم بيكهام بعش هذه الدبابير المعروفة بشراستها، فانقضّت عليه وهاجمته من رأسه حتى قدميه. سارع والده إلى نقله للمستشفى، حيث أظهرت حالته تحسنًا مبدئيًا، إلا أنها سرعان ما تدهورت بسبب فشل متعدد في الأعضاء الحيوية.



وتم وضع الطفل في العناية المركزة تحت أجهزة غسيل الكلى والتنفس الاصطناعي، إلى جانب تلقيه مضادات حيوية وأدوية لمساعدته على التخلص من السموم.



وقالت تيفاني هيوات، مسؤولة حملة التبرعات لدعم علاجه، إن صغر س ن بيكهام وحجمه جعلاه غير قادر على تحمل الكمية الكبيرة من السم. ومع غياب ترياق فعّال ضد لسعات "يلو جاكيت"، زادت معاناته.

لكن بعد تدخلات طبية مكثفة، بدأت حالته تتحسن تدريجيًا، وبدأت أعضاؤه الحيوية تستعيد وظائفها شيئًا فشيئًا.



يُشار إلى أن دبابير "يلو جاكيت" تُعد من أخطر أنواع الدبابير، وتنتشر في أمريكا وأوروبا. تتميز بقدرتها على اللسع المتكرر دون أن تموت، وقد تسبب لسعاتها ردود فعل تحسسية شديدة وألمًا قد يهدد الحياة.



