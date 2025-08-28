الخميس 2025-08-28 09:37 ص
 

طفل يطعن والده بسكين المطبخ دفاعاً عن والدته في تركيا

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة آديامان جنوب تركيا جريمة مروعة، حيث أقدم طفل يبلغ من العمر 12 عامًا على طعن والده بسكين مطبخ، في محاولة لإنقاذ والدته من عنف زوجها.

الحادثة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى قضية رأي عام، وسط تداول مقطع فيديو يُظهر الطفل مقيدًا داخل سيارة الشرطة، بينما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.


وأشارت مصادر طبية إلى أن الأب في حالة صحية حرجة، وقد خضع لعملية جراحية عاجلة وهو لا يزال تحت المراقبة.


تأتي هذه الجريمة في وقت تتصاعد فيه القلق بشأن العنف الأسري في تركيا، حيث كشفت منصة "أوقفوا قتل النساء" عن مقتل 69 امرأة منذ بداية عام 2025، وسط مطالبات متكررة بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد النساء.

 

