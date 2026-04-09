طفيليات ينقلها البعوض للإنسان

تعبيرية
الخميس، 09-04-2026 11:41 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد الدكتور أندريه ماتيوخين، أخصائي الأمراض المعدية، أن البعوض يمكن أن ينقل إلى الإنسان مرض داء الديدان الخيطية، وهو مرض طفيلي.


ووفقًا للطبيب، فإن الطفيليات تموت داخل جسم الإنسان، لكنها قد تسبب العديد من المشكلات الصحية خلال وجودها.

ويشير إلى أن هذا المرض تسببه الديدان الأسطوانية التي ينقلها البعوض، وتُعد الكلاب والقطط أكثر الحيوانات تضررًا منه، بينما لا يُعد الإنسان موطنًا دائمًا للطفيلي، لأن اليرقات لا تستطيع النمو والتكاثر داخل جسمه.

كيف تظهر الأعراض؟

يظهر المرض غالبًا على شكل نتوء جلدي صلب ومتحرك تحت الجلد، على هيئة عقدة، وقد يظهر في الرأس أو الرقبة أو الصدر أو الأطراف. ويمكن للطفيلي أن يتحرك تحت الجلد بمعدل 2–3 سم يوميًا، ما يسبب:

حكة
حرقة
احمرار

وعادةً ما تكون هذه العقدة غير مؤلمة، وقد تختفي وتظهر مجددًا في مكان آخر.

تأثيره على العين

في نحو 10% من الحالات، قد يظهر المرض في العين، حيث يمكن أن تتأثر:

الملتحمة
الجفن
محجر العين
أو حتى مقلة العين

وتشمل الأعراض:

الشعور بوجود جسم غريب
تورم الجفن
ألم
حساسية للضوء
زيادة الدموع

وفي بعض الحالات، قد تُرى الدودة بالعين المجردة تحت الملتحمة أو داخل العين.
 
 


أحدث الأخبار

سوريا تغلق منفذ جديدة يابوس الحدودي عقب تهديد إسرائيلي

عربي ودولي دمشق تستنكر الغارات الإسرائيلية على لبنان

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية



 






الأكثر مشاهدة