طفيليات ينقلها البعوض للإنسان

الوكيل الإخباري- أفاد الدكتور أندريه ماتيوخين، أخصائي الأمراض المعدية، أن البعوض يمكن أن ينقل إلى الإنسان مرض داء الديدان الخيطية، وهو مرض طفيلي.





ووفقًا للطبيب، فإن الطفيليات تموت داخل جسم الإنسان، لكنها قد تسبب العديد من المشكلات الصحية خلال وجودها.



ويشير إلى أن هذا المرض تسببه الديدان الأسطوانية التي ينقلها البعوض، وتُعد الكلاب والقطط أكثر الحيوانات تضررًا منه، بينما لا يُعد الإنسان موطنًا دائمًا للطفيلي، لأن اليرقات لا تستطيع النمو والتكاثر داخل جسمه.



كيف تظهر الأعراض؟



يظهر المرض غالبًا على شكل نتوء جلدي صلب ومتحرك تحت الجلد، على هيئة عقدة، وقد يظهر في الرأس أو الرقبة أو الصدر أو الأطراف. ويمكن للطفيلي أن يتحرك تحت الجلد بمعدل 2–3 سم يوميًا، ما يسبب:



حكة

حرقة

احمرار



وعادةً ما تكون هذه العقدة غير مؤلمة، وقد تختفي وتظهر مجددًا في مكان آخر.



تأثيره على العين



في نحو 10% من الحالات، قد يظهر المرض في العين، حيث يمكن أن تتأثر:



الملتحمة

الجفن

محجر العين

أو حتى مقلة العين



وتشمل الأعراض:



الشعور بوجود جسم غريب

تورم الجفن

ألم

حساسية للضوء

زيادة الدموع



وفي بعض الحالات، قد تُرى الدودة بالعين المجردة تحت الملتحمة أو داخل العين.





