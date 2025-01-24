تم تنصيب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للبلاد يوم الاثنين، خلفاً للديمقراطي جو بايدن. لكن روبوت ميتا للدردشة، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، صرّح حتى يوم أمس الخميس بأن بايدن هو الرئيس، وهو ما أكده المصدر، وما خلص إليه اختبار أجرته وكالة رويترز للخدمة.
فعندما سألته رويترز يوم الخميس عن اسم الرئيس، أجاب قائلاً: "الرئيس الحالي للولايات المتحدة هو جو بايدن. ومع ذلك، وفقاً لأحدث المعلومات المتاحة، أدى دونالد ترامب اليمين رئيساً في 20 يناير 2025".
وقال المصدر إن المشكلة دفعت ميتا إلى بدء عملية طارئة تُستخدم لحل المشكلات العاجلة في خدماتها، والمعروفة داخل الشركة باسم "إس.إي.في".
وفي رد على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم ميتا، دانيال روبرتس: "يعلم الجميع أن رئيس الولايات المتحدة هو دونالد ترامب. جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية قد تستدعي أحياناً نتائج قديمة، وسنستمر في تحسين خصائصنا".
ولم يعلق المتحدث على الإجراءات الطارئة التي تنفذها ميتا، إن وُجدت.
وأضاف المصدر لرويترز أن هذا هو الإجراء الطارئ الثالث على الأقل الذي تشهده ميتا هذا الأسبوع فيما يتعلق بانتقال الرئاسة في الولايات المتحدة.
أثارت مثل هذه الحوادث شكاوى واسعة النطاق من مراقبي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يفحصون منصات ميتا بحثاً عن مؤشرات على أي تحيز سياسي، خاصة بعد ظهور الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في حفل تنصيب ترامب يوم الاثنين، وتبنيه سلسلة من التغييرات في الأسابيع القليلة الماضية بهدف إصلاح العلاقات مع الإدارة الجديدة.
سكاي نيوز
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