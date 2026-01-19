طيار هندي يخرج عن البروتوكول ليدلل ابنته بكلمات تشعل مواقع التواصل - فيديو

الطيار غوردش سينغ بدأ الإعلان كالمعتاد، قبل أن يعلن بحب وفخر: «أميرتي الصغيرة على متن الطائرة اليوم»، موجهاً تحية وتصفيقاً للمعلمين والمشرفين وطاقم الرحلة، ما أثار دهشة الركاب وابتساماتهم.
اللحظة تحولت إلى ذكرى لا تُنسى للطفلات، وانتشرت سريعاً على مواقع التواصل بعد أن نشر الطيار الفيديو على إنستغرام، مرفقاً بتعليق: «ركابي اليوم كانوا ابنتي وزميلاتها».
الفيديو لاقى تفاعلاً واسعاً، وأشاد المتابعون باللفتة العفوية التي جمعت بين الاحتراف والدفء الأبوي، وعلّق أحدهم: «أروع أب من جيل ألفا».
