طيار يتجنب كارثة بعد أن تفاجأ عند هبوطه بطائرة قادمة باتجاهه في أمريكا - فيديو

ويظهر مقطع فيديو التقطه المراقبون في المطار، طائرة تابعة لـ"ساوث ويست" تستعد للهبوط على المدرج، بينما كانت الطائرة الخاصة تتحرك أمامها.
Chicago airport earlier this morning 😳@AirNavRadar pic.twitter.com/BueSghL3mm— Flight Emergency (@FlightEmergency) February 25, 2025
وأوضحت الشركة أن الرحلة 2504 كانت تحاول الهبوط عندما فوجئ طاقمها بوجود طائرة خاصة على المدرج، ما أجبر قائدها على تنفيذ مناورة التفاف سريعة لتجنب الاصطدام.
وأكدت الشركة في بيان: "اتبع الطاقم إجراءات السلامة، وهبطت الرحلة من دون أي حوادث، لا شيء أكثر أهمية بالنسبة لنا من سلامة عملائنا وموظفينا".
وهبطت الطائرة مجددًا من دون أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم، فيما لم تصدر سلطات الطيران الفيدرالية أي توضيحات حول الواقعة، التي لا تزال التحقيقات فيها جارية لمعرفة أسباب وكيفية وقوع هذا الخطأ الذي كاد أن يتسبب في كارثة جوية.
روسيا اليوم
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