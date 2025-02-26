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طيار يتجنب كارثة بعد أن تفاجأ عند هبوطه بطائرة قادمة باتجاهه في أمريكا - فيديو

لقطة من المقطع المصور
لقطة من المقطع المصور
الأربعاء، 26-02-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-   كادت طائرة تابعة لخطوط "ساوث ويست" الجوية أن تصطدم بطائرة خاصة على المدرج في مطار شيكاغو الدولي بولاية إلينوي الأمريكية، إلا أن الطاقم تمكن من تفادي الكارثة في اللحظات الأخيرة.اضافة اعلان


ويظهر مقطع فيديو التقطه المراقبون في المطار، طائرة تابعة لـ"ساوث ويست" تستعد للهبوط على المدرج، بينما كانت الطائرة الخاصة تتحرك أمامها.



وأوضحت الشركة أن الرحلة 2504 كانت تحاول الهبوط عندما فوجئ طاقمها بوجود طائرة خاصة على المدرج، ما أجبر قائدها على تنفيذ مناورة التفاف سريعة لتجنب الاصطدام.

وأكدت الشركة في بيان: "اتبع الطاقم إجراءات السلامة، وهبطت الرحلة من دون أي حوادث، لا شيء أكثر أهمية بالنسبة لنا من سلامة عملائنا وموظفينا".

وهبطت الطائرة مجددًا من دون أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم، فيما لم تصدر سلطات الطيران الفيدرالية أي توضيحات حول الواقعة، التي لا تزال التحقيقات فيها جارية لمعرفة أسباب وكيفية وقوع هذا الخطأ الذي كاد أن يتسبب في كارثة جوية.

روسيا اليوم
 
gnews

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