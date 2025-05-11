ظاهرة غريبة في أنتاركتيكا تحيّر العلماء

وتم رصد هذا التحول المثير من خلال بيانات دقيقة جمعتها بعثتا GRACE وGRACE-FO الفضائيتان، اللتان تقومان بقياس التغيرات في مجال الجاذبية الأرضية لتتبع التقلبات في الكتلة الجليدية.
وكشفت الدراسة عن تحسّن ملحوظ في كتلة الجليد، حيث تحوّلت الصفيحة من خسارة سنوية بلغت 142 غيغاطن خلال العقد السابق (2011-2020)، إلى اكتساب كتلة جليدية بمعدل 108 غيغاطن سنويًا في السنوات الثلاث الأخيرة.
وهذا التحول كان أكثر وضوحًا في شرق أنتاركتيكا (شرق القارة القطبية الجنوبية)، وخاصة في منطقة ويلكس لاند - كوين ماري لاند (WL-QML)، حيث شهدت الأحواض الجليدية الرئيسية الأربعة: توتن (Totten)، جامعة موسكو (Moscow University)، دينمان (Denman)، وخليج فينسين (Vincennes Bay)، انتعاشًا ملموسًا بعد سنوات من الخسائر الكبيرة.
ويعزو العلماء هذه الظاهرة غير المتوقعة إلى زيادة غير مسبوقة في هطول الأمطار والثلوج في المنطقة، ما أدى إلى تراكم الثلوج بكميات تفوق معدلات الذوبان. وهذا النمو الجليدي كان كافيًا لتعويض جزء من الخسائر المستمرة في غرب القارة القطبية الجنوبية، وساهم في تقليل الارتفاع العالمي لمستوى سطح البحر بنحو 0.3 ملم سنويًا، وهو تأثير وإن كان صغيرًا إلا أنه يحمل دلالة علمية مهمة.
لكن العلماء يحذرون من أن هذه الظاهرة قد تكون مؤقتة ولا تعكس بالضرورة تحولًا في الاتجاه طويل الأمد. فالصفيحة الجليدية القطبية الجنوبية، التي تحتوي على أكثر من نصف المياه العذبة في العالم، تظل أحد العوامل الرئيسية المقلقة في معادلة ارتفاع مستوى سطح البحر، إلى جانب ذوبان غرينلاند والتوسع الحراري للمحيطات.
وهذا الاكتشاف يفتح الباب أمام أسئلة علمية جديدة حول ديناميكيات المناخ القطبي وتفاعلاته المعقدة، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم آليات هذه التغيرات وتأثيراتها المحتملة على النماذج المناخية الحالية. وبينما يقدم بصيص أمل مؤقتًا، يظل التحدي الأكبر هو تحديد ما إذا كان هذا الانتعاش الجليدي مجرد توقف مؤقت في مسار الذوبان المستمر، أم أنه يشير إلى تحول جذري في سلوك الصفيحة الجليدية الأكبر على كوكبنا.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
ضبط "طن كوكايين" يهز أستراليا .. العملية الأكبر منذ سنوات
-
حادثة مأساوية: بئر يبتلع عائلة كاملة في ايران.. هذا ما حصل (فيديو)
-
تحطم طائرة إجلاء طبي في تشيلي ومصرع جميع ركابها الستة
-
تجاوز الإشارة الحمراء.. فتسبب بتدمير مقهى في كاليفورنيا (صورة)
-
سقوط مفاجئ لمحللة سياسية أميركية على الهواء مباشرة! (فيديو)
-
تحدٍّ على "تيك توك" يتسبب في حرائق داخل مدارس أميركية
-
تزوير وعيادة غير مرخصة.. "طبيبة" تعرّض حياة المرضى للخطر في مصر
-
محكمة كينية تصدر حكما قاسيا بحق سارقي 5000 نملة