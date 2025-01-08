ظنوه ميتاً.. عائلة تفاجأ برؤية ابنها بتقرير إخباري في روسيا

و قالت فاليريا وزوجها ومان بيلتسكي، اللذان يعيشان في ولاية واشنطن مع أطفالهما السبعة الآخرين، إنهما رأيا ابنهما رومان جونيور في صورة لرجال تم إطلاق سراحهم للتو من سجن روسي، في تقرير إخباري.
ووفقاً لحملة جمع تبرعات تم إنشاؤها لمساعدة والدة رومان جونيور في السفر إلى أوكرانيا لإعادته إلى الولايات المتحدة، تم القبض على رومان جونيور في مايو (آيار) 2022 أثناء الدفاع عن المدنيين في مدينة ماريوبول المحاصرة بالحرب، وغادرت بقية عائلة بيلتسكي المنزل في منطقة خيرسون الجنوبية بأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
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