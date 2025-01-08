 
الأربعاء 2025-01-08 12:16 م
 

ظنوه ميتاً.. عائلة تفاجأ برؤية ابنها بتقرير إخباري في روسيا

ت
تعبيرية
الأربعاء، 08-01-2025 10:29 ص

الوكيل الإخباري-   علمت عائلة فرت من أوكرانيا عندما غزتها روسيا في فبراير 2022 مؤخراً أن الابن البالغ من العمر 25 عاماً الذي اعتقدوا أنه ميت على قيد الحياة وبصحة جيدة.

 و قالت فاليريا وزوجها ومان بيلتسكي، اللذان يعيشان في ولاية واشنطن مع أطفالهما السبعة الآخرين، إنهما رأيا ابنهما رومان جونيور في صورة لرجال تم إطلاق سراحهم للتو من سجن روسي، في تقرير إخباري.

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 وكشف الوالدان لوسائل إعلام أنهما أُبلغا في 30 ديسمبر (كانون الأول)، أن ابنهما قد تم إطلاق سراحه من سجن روسي، وفق "دايلي ميل".


ووفقاً لحملة جمع تبرعات تم إنشاؤها لمساعدة والدة رومان جونيور في السفر إلى أوكرانيا لإعادته إلى الولايات المتحدة، تم القبض على رومان جونيور في مايو (آيار) 2022 أثناء الدفاع عن المدنيين في مدينة ماريوبول المحاصرة بالحرب، وغادرت بقية عائلة بيلتسكي المنزل في منطقة خيرسون الجنوبية  بأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

 

ويُعتقد أن إطلاق سراح رومان جونيور هو جزء من تبادل أسرى حديث بين روسيا وأوكرانيا .

 

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