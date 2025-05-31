السبت 2025-05-31 09:05 ص
 

ظهور مفاجئ لأسماك القرش في مياه عربية

يل
تعبيرية
 
السبت، 31-05-2025 09:00 ص

الوكيل الإخباري- أكّد رئيس فريق الغوص الكويتي وليد الفاضل أن رصد أعداد متزايدة من أسماك القرش في منطقة بحر بنيدر يُعد دليلاً إيجابيًا على تعافي النظام البيئي البحري في الكويت.

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وأوضح الفاضل أن تواجد القروش في هذه المنطقة ليس بالأمر الجديد، بل إنها تُعد من الوجهات المفضلة للغواصين والمهتمين بالحياة البحرية، مشيرًا إلى ازدياد توثيق مشاهداتها من خلال الصور والفيديوهات.


دعوة لنهج علمي بعيدًا عن التهويل
وشدد على أن القروش لا تقتصر على المحيطات الكبرى مثل أستراليا وأميركا، بل تُرصد طبيعيًا في الخليج العربي والبحر الأحمر. وأكّد على أهمية الابتعاد عن التهويل الإعلامي، داعيًا إلى التعامل مع هذه الكائنات من منطلق علمي وبيئي.


التحذير من الصيد الجائر
الفاضل حذّر من الصيد الجائر لأسماك القرش، مشيرًا إلى أنها من الكائنات المهددة بالانقراض، ومؤكدًا أن حوادث هجوم القرش في تاريخ الكويت قليلة ونادرًا ما تكون خطيرة، باستثناء أنواع محددة كـ"الوايت شارك".


القروش جزء أساسي من التوازن البيئي
واختتم الفاضل تصريحه بدعوة الجمهور والجهات المختصة إلى احترام التوازن البيئي، وزيادة الوعي بأهمية القروش ضمن النظام البيئي البحري، حيث تؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على التنوع واستقرار الحياة البحرية.

 

لبنان 24 

 
gnews

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