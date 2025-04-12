ظهور مفاجئ للذئب الرهيب بعد آلاف السنين

فقد زعمت شركة كولوسال بيوساينسز، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها دالاس، أنها أعادت نوع من الذئاب "الذئب الرهيب" يعود إلى العصر الجليدي في شكل ثلاثة جراء رمادية مُعدّلة وراثيًا.
وذكرت الشركة في بيان أنها نجحت في إعادة نوع كان قد انقرض سابقًا من خلال علم إعادة الانقراض، وفق ما نقل موقع "ساينس أليرت".
كما أضافت أن ابتكارات الشركة في العلوم والتكنولوجيا والحفاظ على البيئة أتاحت إمكانية إنجاز شيء لم يتم إنجازه من قبل.
ولإنتاج هذه الجراء، استخدم العلماء في كولوسال دراسات تسلسل وراثي سابقة لإجراء 20 تعديلًا دقيقًا فريدًا فقط بين 2.5 مليار زوج قاعدي في خلايا جرثومية للذئب الرمادي.
ثم استخدموا أمهات كلاب بديلات لولادة صغار الذئاب الرمادية المعدلة وراثيًا.
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