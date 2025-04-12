السبت 2025-04-12 11:09 م
 

ظهور مفاجئ للذئب الرهيب بعد آلاف السنين

جراء الذئب النادر
جراء الذئب النادر
 
السبت، 12-04-2025 11:04 م
الوكيل الإخباري-   تُضجّ شبكة الإنترنت حاليًا بالحديث عن ذئاب من نوع منقرض من ما قبل التاريخ كانت تجوب أميركا الشمالية، وظهرت صورتها الشهيرة في مسلسل الخيال "صراع العروش".اضافة اعلان


فقد زعمت شركة كولوسال بيوساينسز، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها دالاس، أنها أعادت  نوع من الذئاب "الذئب الرهيب" يعود إلى العصر الجليدي في شكل ثلاثة جراء رمادية مُعدّلة وراثيًا.
وذكرت الشركة في بيان أنها نجحت في إعادة نوع كان قد انقرض سابقًا من خلال علم إعادة الانقراض، وفق ما نقل موقع "ساينس أليرت".

كما أضافت أن ابتكارات الشركة في العلوم والتكنولوجيا والحفاظ على البيئة أتاحت إمكانية إنجاز شيء لم يتم إنجازه من قبل.

ولإنتاج هذه الجراء، استخدم العلماء في كولوسال دراسات تسلسل وراثي سابقة لإجراء 20 تعديلًا دقيقًا فريدًا فقط بين 2.5 مليار زوج قاعدي في خلايا جرثومية للذئب الرمادي.

ثم استخدموا أمهات كلاب بديلات لولادة صغار الذئاب الرمادية المعدلة وراثيًا.

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gnews

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