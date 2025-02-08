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ظهور 102 ثعبان حمراء البطن في حديقة منزل بأستراليا

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تعبيرية
السبت، 08-02-2025 01:46 م

الوكيل الإخباري-   في حادثة غريبة شهدتها مدينة غرب سيدني الأسترالية، اكتشف ديفيد شتاين وجود 102 ثعبان حمراء البطن متشابكة فوق كومة قش في حديقته، مما دفعه لاستدعاء متخصصين في اصطياد الثعابين. وبعد وصول الخبراء، أكدوا أن الموقف كان "غريباً" حيث استمر الثعابين في الظهور أثناء فحصهم لكومة القش.

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وأوضح شتاين أن زوجته كانت قد اكتشفت أن الثعابين الإناث عادة ما تتجمع في هذه الأماكن قبل الولادة، ما جعلها تنبهه إلى الموقف. وذكرت الشركة المتخصصة في منشور لها على فيسبوك أن الثعابين استمرت في الظهور "واحدة تلو الأخرى" مما جعلهم يدركون أن هذا الأمر غير اعتيادي.


تُعتبر الثعابين الحمراء البطن من الأنواع الأصلية في أستراليا، وهي عادة مسالمة ولا تهاجم البشر إلا إذا شعرت بالتهديد. ومع ذلك، يمكن أن تكون لدغتها مزعجة وتسبب أعراضًا مثل الألم، التورم، والغثيان، والصداع، بالإضافة إلى تغير في لون البول.

 

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