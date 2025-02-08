ظهور 102 ثعبان حمراء البطن في حديقة منزل بأستراليا

وأوضح شتاين أن زوجته كانت قد اكتشفت أن الثعابين الإناث عادة ما تتجمع في هذه الأماكن قبل الولادة، ما جعلها تنبهه إلى الموقف. وذكرت الشركة المتخصصة في منشور لها على فيسبوك أن الثعابين استمرت في الظهور "واحدة تلو الأخرى" مما جعلهم يدركون أن هذا الأمر غير اعتيادي.
تُعتبر الثعابين الحمراء البطن من الأنواع الأصلية في أستراليا، وهي عادة مسالمة ولا تهاجم البشر إلا إذا شعرت بالتهديد. ومع ذلك، يمكن أن تكون لدغتها مزعجة وتسبب أعراضًا مثل الألم، التورم، والغثيان، والصداع، بالإضافة إلى تغير في لون البول.
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