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عاجل بالفيديو .. الداعية عثمان الخميس يتراجع عن تصريحه المثير للجدل

الداعية عثمان الخميس
الداعية عثمان الخميس
 
الجمعة، 07-03-2025 08:20 م
الوكيل الإخباري-  نفى الشيخ الكويتي، عثمان الخميس، أن يكون قاصدا ما قاله حول تدمير حماس مؤكدا أن ما صدر منه مجرّد زلّة لسان لما يدركها إلا لاحقا.اضافة اعلان


وقال:” أنا لم أقصد ذلك وكانت زلة لسان مني، وأستغرب كيف صدرت مني، وما قلته كان غلطا، ولم أدرك أنها صدرت مني إلا بعد أن شاهدت الحلقة مجددا”.

وكان تصريح لعثمان أثار موجة غضب بعد وصفه لحركة حماس “بحركة حزبية منحرفة ألقت بنفسها في أحضان ايران”.

وأضاف في تصريحه السابق:””حماس فرقة من حزب الإخوان المسلمين، لكنها انحرفت كثيرا عن الجادة خاصة في قضية وضع يدها مع إيران، وصار عندهم انحراف كثير في هذا الجانب، لكن هم مسلمون، ومنحرفون”.

وكان الخميس هاجم “حماس” قبل أيام حيث إنه دعا غير المتعاطفين مع أهالي قطاع غزة، إلى التفريق بين الأهالي وحركة حماس، مشيرا إلى أن حماس فرقة سياسية في وجهة نظره منحرفة ألقت نفسها في أحضان إيران وسلكت طريقا سيئا”.

واستدرك بقوله: “مع انحرافها تبقى مسلمة، وتعرض لهم عدو فاسق كافر فمهما كانت منحرفة فإننا يجب أن نقف معها”.



وكالات
 
 
gnews

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