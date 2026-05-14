الوكيل الإخباري- أفاد إيليا بارسوكوف، أخصائي الغدد الصماء، بأن للهرمونات تأثيرًا كبيرًا على النوم، إذ يساعد بعضها الجسم على النوم، بينما يعيق بعضها الآخر الحصول على نوم هادئ.





عادات مسائية تعيق النوم الطبيعي



وأوضح أن هرمون الميلاتونين، على سبيل المثال، يساعد الجسم على النوم، في حين يمكن أن تؤدي زيادة هرمونات الغدة الدرقية والكورتيزول والأدرينالين والنورأدرينالين إلى استمرار فرط التنبيه، ما يعيق النوم.



وأشار الطبيب إلى ضرورة النظر إلى تأثير الهرمونات على النوم من خلال دراسة وظائف أجهزة الجسم المختلفة، وليس كعملية واحدة فقط. فبعض الهرمونات تشارك مباشرة في تنظيم النوم، بينما تؤثر هرمونات أخرى في مستوى اليقظة والتمثيل الغذائي وقدرة الشخص على الحفاظ على نمط نوم طبيعي.



وقال: "إذا تحدثنا عن الهرمون المرتبط مباشرة بالنوم، فهو الميلاتونين. ينتج الجسم هذا الهرمون في ظروف معينة، لذلك من المهم الاستعداد للنوم وتهيئة الظروف اللازمة لإنتاجه بشكل طبيعي".



وأضاف أن ذلك يشمل توفير ظلام دامس، وتجنب القهوة والمشروبات المنبهة الأخرى، والابتعاد عن تناول الطعام قبل النوم مباشرة.



كما شدد على أهمية إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن الأطفال قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات، إضافة إلى تهوية الغرفة قبل النوم.



وأشار إلى أن مشكلات النوم لا ترتبط بإنتاج الميلاتونين فقط، بل بصحة الغدة الدرقية أيضًا، لأن هرموناتها ترتبط بمستوى اليقظة والتمثيل الغذائي.



وأوضح أن فرط نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى تسارع التمثيل الغذائي وزيادة التوتر وصعوبة النوم، بينما قد يتسبب قصور الغدة الدرقية الحاد في النعاس خلال النهار، ما يؤدي إلى اضطراب النوم ليلًا.



وأكد الطبيب أن هرمونات التوتر تعد من أبرز العوامل التي تعيق النوم الطبيعي، لذلك ينبغي أن يقل نشاط الجهاز العصبي تدريجيًا خلال المساء عبر إزالة المؤثرات غير الضرورية قبل النوم.



وأضاف أن تجنب الأجهزة الإلكترونية، والحفاظ على روتين هادئ، وتهيئة بيئة مريحة في غرفة النوم، من الأمور التي تساعد على تحسين جودة النوم.



وقال: "تؤثر هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول والأدرينالين والنورأدرينالين، سلبًا على النوم، لذلك ينخفض مستواها عادة في المساء، بينما تبلغ ذروتها صباحًا عند الاستيقاظ".





