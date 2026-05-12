عادات يومية قد تسبب قشرة الشعر دون أن تنتبه

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يوليا غالياموفا إلى أن قشرة الشعر تُعد علامة على زيادة تقشّر فروة الرأس، وقد تنتج عن عدة أسباب مختلفة.





وقالت غالياموفا إن قشرة الرأس قد تنتج عن عوامل متعددة، من بينها سوء النظافة، وسوء التغذية، واضطراب توازن البكتيريا النافعة في فروة الرأس.



وأوضحت أن أحد الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس هو فطر من جنس Malassezia، وهو جزء من الفلورا الطبيعية للبشرة، لكنه قد يتكاثر بشكل مفرط في ظروف معينة. وأضافت أن هذا الفطر يفضل البيئات الدهنية، لذلك يظهر غالباً لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة إفراز الدهون في فروة الرأس، ما يؤدي إلى التهابات وتسارع تقشّر الخلايا الجلدية.



وأكدت أن الإفراط في غسل الشعر أو نقصه قد يكونان أيضاً من العوامل المحفزة لظهور القشرة، مشيرة إلى أن غسل الشعر بشكل متكرر باستخدام منتجات قاسية قد يسبب جفاف فروة الرأس وإضعاف حاجزها الواقي، ما يؤدي إلى تقشر الجلد. وفي المقابل، فإن غسل الشعر على فترات متباعدة قد يؤدي إلى تراكم الدهون وخلايا الجلد الميتة، ما يهيئ بيئة مناسبة لتكاثر الكائنات الدقيقة.



وأضافت أن صحة فروة الرأس تتأثر أيضاً بالعوامل الداخلية، مثل النظام الغذائي غير المتوازن، خاصة الإفراط في السكريات والدهون المتحولة، والتي قد تؤثر على تركيبة الزهم (الدهون الجلدية). كما أن التقلبات الهرمونية تلعب دوراً مباشراً في نشاط الغدد الدهنية، ما قد يساهم في ظهور القشرة.



وأشارت إلى أن القشرة قد تكون في بعض الحالات عرضاً لأمراض جلدية مثل التهاب الجلد الدهني أو الصدفية، وأحياناً لحالات جلدية نادرة أخرى. لذلك شددت على أنه إذا لم يتمكن الشخص من تحديد السبب بنفسه، أو إذا كانت القشرة مصحوبة بحكة واحمرار، فمن الضروري استشارة الطبيب.





