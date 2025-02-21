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عادل الجبير يثير تفاعلا بما قاله عن طبق "الكبسة" (فيديو)

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير
الجمعة، 21-02-2025 03:09 م
الوكيل الإخباري-   تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وما قاله عن طبق "الكبسة" (طبق سعودي من الأرز والدجاج وتوابل خاصة).اضافة اعلان


مقطع الفيديو كانت قد نشرته قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة، ويسمع الجبير وهو يقول لشخص إنه لن يذوق طبق كبسة أفضل مما يعده الوزير، في حديث أتى على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ الأمني قبل أيام قليلة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، شارك بالعاصمة بريدج تاون في باربادوس، في حفل الافتتاح الرسمي للدورة الـ (48) لمؤتمر رؤساء حكومات مجموعة الكاريبية (كاريكوم)، كما شارك معاليه في جلسة مع قادة تلك الدول".

وتابعت: "على هامش المؤتمر، عقد معاليه لقاءات ثنائية مع قادة دول ومسؤولي منظمة مجموعة الكاريبية (كاريكوم)، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".



روسيا اليوم
 
gnews

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