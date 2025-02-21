عادل الجبير يثير تفاعلا بما قاله عن طبق "الكبسة" (فيديو)

مقطع الفيديو كانت قد نشرته قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة، ويسمع الجبير وهو يقول لشخص إنه لن يذوق طبق كبسة أفضل مما يعده الوزير، في حديث أتى على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ الأمني قبل أيام قليلة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، شارك بالعاصمة بريدج تاون في باربادوس، في حفل الافتتاح الرسمي للدورة الـ (48) لمؤتمر رؤساء حكومات مجموعة الكاريبية (كاريكوم)، كما شارك معاليه في جلسة مع قادة تلك الدول".
وتابعت: "على هامش المؤتمر، عقد معاليه لقاءات ثنائية مع قادة دول ومسؤولي منظمة مجموعة الكاريبية (كاريكوم)، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
الوزير عادل الجبير يمازح شاباً :— أخبار عاجلة .. (@newsnow7345) February 17, 2025
لن تتذوق أفضل من طبخي للكبسة ..🙂#مساء_الخير_والسعاده#ولي__العهد #فضفضه pic.twitter.com/hzY5WHZqOm
روسيا اليوم
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