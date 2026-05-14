الخميس 2026-05-14 10:16 ص

عاصفة تقتل 90 شخصا في ولاية أوتار براديش الهندية وتتسبب في خسائر مادية واسعة

عاصفة تقتل 90 شخصا في ولاية أوتار براديش الهندية وتتسبب في خسائر مادية واسعة
اضرار نتيجة العاصفة في الهند
 
الخميس، 14-05-2026 09:40 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن مسؤولون في الهند أن عاصفة عنيفة ضربت ولاية أوتار براديش، الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، الأربعاء، وتسببت في مقتل ما يقرب من 90 شخصا جراء الأمطار الغزيرة والبرد.

اضافة اعلان

 

ووفقا للمسؤولين، فقد تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا في عدة مناطق متفرقة من الولاية.

وتعتبر العواصف ظاهرة شائعة في هذه الولاية الواقعة شمال الهند خلال الموسم الحار الممتد من مارس إلى يونيو، وذلك قبل أن تأتي أمطار الرياح الموسمية لتخفف من حدة الحر.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أشجارا ولوحات إعلانية اقتلعت بفعل هبوب الرياح القوية، مما أدى إلى تحطم بعضها فوق السيارات، وسط سحب من الغبار والحطام الذي تطاير من الأثاث الخشبي في الأكشاك المنتشرة على جوانب الطرق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي قاضٍ أمريكي يعلق عقوبات ترامب على خبيرة أممية انتقدت حرب غزة

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الخميس

حرب على الحدود .. تجار يحاولون إدخال المخدرات إلى الأردن والجيش بالمرصاد

أخبار محلية حرب على الحدود .. تجار يحاولون إدخال المخدرات إلى الأردن والجيش بالمرصاد

تعبيرية

منوعات السعر خيالي.. مزاد مرتقب لـ"أندر ألماسة زرقاء مخضرة" في العالم

إجراءات مشددة لإخلاء الأقصى تمهيداً لاقتحامات المستوطنين في "الاحتفال التعويضي"

فلسطين إجراءات مشددة لإخلاء الأقصى تمهيداً لاقتحامات المستوطنين في "الاحتفال التعويضي"

تعبيرية

منوعات عادات مسائية تعيق النوم الطبيعي

عاصفة تقتل 90 شخصا في ولاية أوتار براديش الهندية وتتسبب في خسائر مادية واسعة

منوعات عاصفة تقتل 90 شخصا في ولاية أوتار براديش الهندية وتتسبب في خسائر مادية واسعة

صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل أكثر من 100 منزل في حي الحناحنة بعين الباشا يواجهون العزلة بسبب الطرق المتهالكة



 
 






الأكثر مشاهدة

 