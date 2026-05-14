عاصفة تقتل 90 شخصا في ولاية أوتار براديش الهندية وتتسبب في خسائر مادية واسعة

الوكيل الإخباري- أعلن مسؤولون في الهند أن عاصفة عنيفة ضربت ولاية أوتار براديش، الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، الأربعاء، وتسببت في مقتل ما يقرب من 90 شخصا جراء الأمطار الغزيرة والبرد.



اضافة اعلان