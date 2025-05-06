عاصفة رملية كثيفة قادمة من إيران تجتاح 3 دول عربية

وتوجه 802 شخص إلى المستشفيات بسبب مضاعفات صحية، فيما لا يزال 92 منهم يتلقون العلاج. العاصفة ضربت سابقًا العاصمة العراقية بغداد يومي 3 و4 مايو، قبل أن تصل إلى مناطق جنوب غرب إيران، ثم الدوحة في قطر، وأخيرًا مدينة الرس وأجزاء من السعودية.
ويحذر خبراء من تزايد وتيرة هذه الظواهر نتيجة التغيرات المناخية وزحف الرمال على المدن بمعدل متسارع.
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