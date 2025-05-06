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عاصفة رملية كثيفة قادمة من إيران تجتاح 3 دول عربية

اتع
تعبيرية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 09:51 ص

الوكيل الإخباري-  اجتاحت عاصفة رملية كثيفة الأراضي السعودية قادمة من العراق وإيران مرورًا بقطر، مخلفة جدارًا من الغبار تسبب في انعدام الرؤية ومشكلات تنفسية.

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وتوجه 802 شخص إلى المستشفيات بسبب مضاعفات صحية، فيما لا يزال 92 منهم يتلقون العلاج. العاصفة ضربت سابقًا العاصمة العراقية بغداد يومي 3 و4 مايو، قبل أن تصل إلى مناطق جنوب غرب إيران، ثم الدوحة في قطر، وأخيرًا مدينة الرس وأجزاء من السعودية.


ويحذر خبراء من تزايد وتيرة هذه الظواهر نتيجة التغيرات المناخية وزحف الرمال على المدن بمعدل متسارع.

 

روسيا اليوم 

 

 
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