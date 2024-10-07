 
الإثنين 2024-10-07 02:34 م
 

عالمان أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل في الطب 2024

العالمين الأمريكيين غاري روفكون وفيكتور أمبروس
العالمين الأمريكيين غاري روفكون وفيكتور أمبروس
الإثنين، 07-10-2024 01:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم فوز العالمين الأمريكيين، فيكتور أمبروس، وغاري روفكون بجائزة نوبل في الطب لهذا العام.

اضافة اعلان


وانطلق موسم جوائز نوبل لهذا العام، اليوم الإثنين، بمنح جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب. وفي العام الماضي، منح معهد كارولينسكا الجائزة لعالمة الكيمياء الحيوية المجربة كاتالين كاريكو، وعالم المناعة الأمريكي درو وايزمان، لعملهما على لقاحات إم آر إن إيه ضد كوفيد-19.


ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجوائز في الفئات الأخرى بالتتابع كل يوم من أيام هذا الأسبوع: في الفيزياء، وفي الكيمياء، وفي الأدب، تليها جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة، وجائزة نوبل في الاقتصاد يوم الإثنين.


ومن المقرر أن يتم تسليم الجوائز في 10 ديسمبر (كانون الأول)، الموافق الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل (1896-1833)، مخترع الديناميت والمتبرع بالجوائز. وتصل قيمة جوائز هذا العام إلى 11 مليون كرونة سويدية، أي "قرابة مليون دولار أمريكي" لكل فئة.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

لافروف

عربي ودولي لافروف: روسيا لا تهتم بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعبيرية

عربي ودولي الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

تعبيرية

منوعات في فرنسا.. إحراق مراهق حيّاً بعد طعنه 50 مرة

أعلام دول الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي لا يستطيع فرض حظر على الأسلحة الموردة إلى دول الشرق الأوسط

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على انخفاض

الإعلامي باسم يوسف

منوعات "محاكمة النتن".. باسم يوسف يطلق أغنية ساخرة عن نتنياهو

أرشيفية

أخبار محلية إلقاء القبض على قاتل شخص في الرمثا

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

فلسطين بعد غياب ثلاثة أشهر .. أبو عبيدة في كلمة مصورة الساعة 5 مساءً



 


الأكثر مشاهدة