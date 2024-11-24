عالمياً.. 35 مليون مشاهدة لصورة راكب "فضائي" في طائرة

الوكيل الإخباري- رغم أنها تبدو "خدعة بصرية".. أثارت صورة متداولة لمسافر على متن طائرة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بـ 35 مليون مشاهدة على منصة "إكس"، وسط إجماع عدد كبير من المعلقين على تشبيه هذا الرجل بالمخلوق الفضائي الذي يؤدي دور البطولة في فيلم الخيال العلمي الشهير "إي تي".

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اكتفى صاحب الحساب الذي يدعى "بلو" بإرفاق هذه الصورة الغامضة بتعليق قال فيه: "كنت سأهبط بالطائرة بنفسي لشدة الخوف"، فيما لم يحدد المزيد من المعلومات حول توقيت هذه الرحلة الجوية أو وجهتها.



تُظهر الصورة ما يشبه مسافراً بشارب خفيف وعين جاحظة عملاقة جداً شبيهة بشخصيات المخلوقات الفضائية في الأفلام والمسلسلات الخيالية، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" في تقريرها اليوم عن أبرز ردود الأفعال حول هذه الصورة.



وما رفع منسوب الخوف في هذه الصورة بين المعلقين، هو أنه كان متكوّراً على نفسه ويخفي معالم جسمه برداء أسود طويل. ويظهر بنصف وجهه فقط، بينما يحدّق بتركيز بالمسافر الذي يصوّر بالكاميرا، أثناء مرور عربة المشروبات داخل الطائرة.



تفسيرات متضاربة

عبّر عدد كبير من المعلقين عن خوفهم من هذا الرجل الغامض، واضعين أنفسهم مكان المصور الذي وثق هذه اللقطة، وقال أحدهم: "كنت سأقفز حتماً من مقعدي لو كنت على نفس هذه الرحلة".



واللافت أن غالبية المعلقين شبهوا هذا الراكب الغامض بشخصية المخلوق الفضائي "إي تي" في الفيلم الذي طرح منذ نحو عشرين عاماً.



نشر راكب صورة متحركة لممثلة من فيلم سينمائي، وهي تصرخ على متن طائرة، وأرفق اللقطة بعبارة: "هذا ليس حقيقياً".



حقيقة المشهد المرعب

على الضفة الأخرى، لم ينجرف الجميع مع حالة الذعر التي أصابت المعلقين عند رؤيتهم الصورة، وأكدوا بأن الشيء المخيف ليس أكثر من راكب يرتدي سترة الـ"هودي" بشكل عكسي، نافين نفياً قاطعاً وجود راكب فضائي على متن الطائرة.



وحلّلوا الخدعة البصرية المخفية وراء هذه الصورة، وقال أحدهم: "فيما يبدو وكأنّه قزحية عين جاحظة، ما هي إلا سماعة أذنين ضخمة توضع على الرأس مع جانبين مستديرين".



وقال آخر: "هذا شخص يرتدي سترة بقلنسوة للخلف فوق وجهه، والشيء الأسود الذي يشبه مقلة العين هو سماعة رأس".



