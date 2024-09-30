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عاملة تسقي الكلور لصاحبة المنزل في ليبيا

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-09-2024 10:28 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الأجهزة الأمنية في ليبيا إلقاء القبض على عاملة إفريقية قامت بوضع مادة "الكلور" في مشروبات صاحبة المنزل، الذي تعمل فيه من أجل تنفيذ عملية سرقة للمنزل.

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وفي التفاصيل، أوضحت مديرية أمن بنغازي أن مواطنة ليبية تقدمت ببلاغ إلى مركز شرطة العروبة ضد عاملة تعمل لديها بالمنزل منذ مدة.

وأوضحت مقدمة البلاغ أنها شاهدت العاملة الإفريقية، وهي تقوم بوضع مادة "الكلور" في القهوة وعُلبة العصير وكذلك المشروب الغازي.

 

و"الكلور" هو عنصر يستخدم في منتجات التنظيف المنزلية ومبيدات الآفات، ويمكن أن يؤدي التعرض له بكميات كبيرة إلى إصابات خطيرة.


وأشار مركز شرطة العروبة إلى أنه على الفور صدرت التعليمات بضبط العاملة، وقد نجح أعضاء التحريات من ضبطها واستحضارها إلى المركز.


وبالاستدلال معها تبين أنها تُدعى (أ. ع. أ) وتحمل الجنسية النيجيرية وهي من مواليد 2004. وقد اعترفت بأنها قامت بوضع مادة "الكلوركس" في المشروبات لصاحبة المنزل، من أجل أن "تنام أو يغمى عليها"، ومن ثم تنفيذ عملية سرقة.


وأكد مركز شرطة العروبة أنه تم إحالة المتهمة إلى الحجز القانوني بقسم الشرطة النسائية وأحيلت القضية إلى النيابة العامة.

 
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