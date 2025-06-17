الثلاثاء 2025-06-17 12:59 ص
 

عاملة حضانة بريطانية تنتظر عقوبة رادعة بعد اعتدائها على 21 طفلاً بسبب قلة النوم

تتت
عاملة حضانة
 
الثلاثاء، 17-06-2025 12:48 ص

الوكيل الإخباري-   ارتكبت عاملة حضانة بريطانية واحدة من أبشع الجرائم بحق الطفولة، بعدما ثبت اعتداؤها جسدياً على 21 طفلاً في دار رعاية للأطفال في لندن، مبررةً أفعالها بأنها "كانت تدخن الحشيش وتعاني من قلة النوم".

وأدانت هيئة المحلفين بمحكمة كينغستون كراون العاملة روكسانا ليكا، البالغة من العمر 22 عاماً، بـ14 تهمة من أصل 24 تهمة تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، فيما بكت أسر الضحايا من هول ما شاهدوه خلال المحاكمة من مقاطع مصورة أظهرت وحشية سلوك المتهمة.

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