عاملة حضانة بريطانية تنتظر عقوبة رادعة بعد اعتدائها على 21 طفلاً بسبب قلة النوم

وأدانت هيئة المحلفين بمحكمة كينغستون كراون العاملة روكسانا ليكا، البالغة من العمر 22 عاماً، بـ14 تهمة من أصل 24 تهمة تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، فيما بكت أسر الضحايا من هول ما شاهدوه خلال المحاكمة من مقاطع مصورة أظهرت وحشية سلوك المتهمة.
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