 
السبت 2024-08-31 11:13 ص
 

 

عامل بريطاني يدّعي امتلاكه صورة قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني

ويليام شكسبير
ويليام شكسبير
السبت، 31-08-2024 09:04 ص

الوكيل الإخباري-   يزعم ستيفن وادلو، بريطاني يعمل في تنظيف النوافذ، أن عائلته تمتلك صورة شخصية لـ«ويليام شكسبير»، رسمت أثناء حياة الشاعر والكاتب المسرحي.

اضافة اعلان

 

وإذا تبين أن لوحة وادلو تصور شكسبير في حياته، فإن قيمتها ستصل إلى ما بين 100 و200 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لخبير في الفن.

 

اشترى والد وادلو العمل الزيتي الموجود على اللوح الخشبي من بيع عقاري في الستينيات، أثناء عمله تاجراً للتحف.


وقد أكدت تقنية تحديد عمر الأشجار منذ ذلك الحين أن العمل رُسم في عام 1595، عندما كان شكسبير يبلغ من العمر 31 عاماً.

 

ويظهر هذا الرقم بشكل خافت في الجزء العلوي من الصورة. قامت جامعة كوليدج لندن بتحليل كيمياء الدهانات وقررت أنها صحيحة لتلك الفترة، وقد أثبت خبراء هذه الادعاءات.

البيان

 
gnews

أحدث الأخبار

من عمليات التبادل السابقة بين الجانبين

فلسطين إعلام إسرائيلي: تقدم بمفاوضات التبادل في الدوحة

قوات الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين قوات الاحتلال تحاصر منزلا في حارة الدمج بجنين

من المصدر

تكنولوجيا الفراولة.. OpenAI تقترب من إطلاق الجيل الخامس من ChatGPT

فيسبوك

تكنولوجيا خطأ تقني وراء تغيير لون أيقونة "فيسبوك"

من المصدر

منوعات زواج أميرة النرويج بـ"المشعوذ".. تفاصيل الزفاف المنتظر

تعبيرية

طب وصحة دراسة تكشف فائدة مذهلة للأطعمة المرّة

دمار في اليابان جراء إعصار "شانشان"

عربي ودولي اليابان: إلغاء 60 رحلة جوية وتحذيرات من انهيارات أرضية جراء إعصار

من المصدر

أخبار محلية "الديوان" يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها



 


الأكثر مشاهدة