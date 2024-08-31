عامل بريطاني يدّعي امتلاكه صورة قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني

وقد أكدت تقنية تحديد عمر الأشجار منذ ذلك الحين أن العمل رُسم في عام 1595، عندما كان شكسبير يبلغ من العمر 31 عاماً.
البيان
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