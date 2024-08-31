عامل بريطاني يدّعي امتلاكه صورة قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني

الوكيل الإخباري- يزعم ستيفن وادلو، بريطاني يعمل في تنظيف النوافذ، أن عائلته تمتلك صورة شخصية لـ«ويليام شكسبير»، رسمت أثناء حياة الشاعر والكاتب المسرحي.

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وإذا تبين أن لوحة وادلو تصور شكسبير في حياته، فإن قيمتها ستصل إلى ما بين 100 و200 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لخبير في الفن.

اشترى والد وادلو العمل الزيتي الموجود على اللوح الخشبي من بيع عقاري في الستينيات، أثناء عمله تاجراً للتحف.



وقد أكدت تقنية تحديد عمر الأشجار منذ ذلك الحين أن العمل رُسم في عام 1595، عندما كان شكسبير يبلغ من العمر 31 عاماً.