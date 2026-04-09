عبوات الطعام البلاستيكية تثير مخاوف صحية

الوكيل الإخباري- قد تبدو وجبات الميكروويف الجاهزة خيارًا عمليًا وسريعًا في الأيام المزدحمة، لكن تقريرًا جديدًا لمنظمة غرينبيس أعاد تسليط الضوء على مخاطر محتملة مرتبطة بالعبوات البلاستيكية التي تُسخَّن معها، حتى تلك المصنفة على أنها آمنة للاستخدام في الميكروويف.





وبحسب التقرير، الذي استند إلى مراجعة 24 دراسة علمية محكمة، فإن العبوات البلاستيكية قد تطلق جزيئات بلاستيكية دقيقة ومواد كيميائية سامة إلى الطعام، مع ارتفاع هذا الخطر بشكل واضح عند التسخين. وأشارت إحدى الدراسات إلى تسرب مئات آلاف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة إلى محاكيات الطعام بعد 5 دقائق فقط من تسخين عبوات مصنوعة من البولي بروبيلين في الميكروويف. كما أظهرت دراسات أخرى أن التجميد قد يجعل سطح البلاستيك أكثر هشاشة، ما يزيد احتمال إطلاق مزيد من الجسيمات عند التسخين لاحقًا.



ولم يقتصر الأمر على الجزيئات الدقيقة، إذ وجد التقرير أن الحاويات البلاستيكية المخصصة للميكروويف قد تطلق عشرات المواد المضافة عمدًا، إلى جانب أكثر من 100 مادة غير مقصودة، في الطعام أو محاكياته.



وتزداد المخاوف لأن الأبحاث رصدت بالفعل وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية ومواد كيميائية مرتبطة بالبلاستيك في أجزاء مختلفة من جسم الإنسان، من بينها الدم والمشيمة وحليب الثدي والرئتان والكبد وأنسجة القلب. كما تشير الأدلة الأولية إلى أن هذه الجسيمات قد ترتبط بالالتهابات وتلف الخلايا والأنسجة واضطرابات في الميكروبيوم المعوي.



ورغم ذلك، لا يعني الأمر أن تناول وجبة ميكروويف بين الحين والآخر يسبب ضررًا فوريًا، بل إن القلق الأكبر يتعلق بالتعرض المتكرر على المدى الطويل. لذلك، ينصح الخبراء بتجنب تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية كلما أمكن، ونقل الوجبات إلى أطباق زجاجية أو خزفية، مع الامتناع عن تغطية الطعام الساخن بغلاف بلاستيكي.



كما يمكن تقليل التعرض عبر الاعتماد على بدائل بسيطة، مثل تحضير وجبات أكبر وتخزينها في عبوات زجاجية، أو استخدام مكونات طازجة أو مجمدة يمكن إعدادها سريعًا في المنزل، بما يوازن بين الراحة وتقليل ملامسة الطعام للبلاستيك الساخن. (Verywell Health)





