عجوز بعمر الـ 92 تدهش العالم بـ 300 تمرين ضغط وبطن يومياً

وظهرت "لي" خلال مهرجان صحي في مقاطعة ياو، حيث شاركت نصائحها حول أسلوب الحياة الصحي وطول العمر، مؤكدة التزامها بالتمارين حتى في الأيام الماطرة.
وقالت الجدة النشيطة: "ربما لا تكون حركاتي مثالية، لكنني أصر على ممارستها يومياً". وأضافت أن صحتها تحسّنت، وبعض شعرها الأبيض عاد للون الأسود بفعل النشاط البدني.
"لي" التي عملت سابقاً كمعلمة روضة، أشارت إلى أنها لا تزال تحب تقليد حركات الأطفال.
الفيديو حصد ملايين المشاهدات، وسط تفاعل واسع واعتبار قصتها مصدر إلهام للأجيال كافة.
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