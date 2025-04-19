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عربية بين قتلى "التلفريك" إلايطالي وشقيقها بحالة حرجة في المستشفى - فيديو

سؤ
تعبيرية
 
السبت، 19-04-2025 08:54 ص

الوكيل الإخباري-  لقيت جنان عزيز سليمان، الشابة الفلسطينية من "عرب 48" ذات الـ25 عامًا، حتفها الخميس الماضي في حادث مروع على التلفريك الإيطالي في جبل Mount Faito جنوب غرب إيطاليا. كانت جنان في عطلة سياحية مع شقيقها الأكبر ثابت سليمان، الذي نجا من الحادث رغم إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله إلى مستشفى .

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ووفقًا لمصادر إعلامية في إسرائيل، كانت جنان، أصغر 6 أبناء من قرية "مشهد" في الجليل، قد تخرجت في مجال الصيدلة وعملت صيدلانية في القدس المحتلة. الحادث أسفر أيضًا عن مقتل سائحين بريطانيين وسائق التلفريك الإيطالي Carmine Parlato.


تشير التحقيقات الأولية إلى أن رياحًا عنيفة تسببت في انقطاع الكابل الداعم لعربة التلفريك، ما أدى إلى سقوط العربة من ارتفاع 30 مترًا. ويميل التحقيق إلى أن السبب في الحادث يعود لهذه الرياح المفاجئة، بينما اعتُقل 3 مسؤولين للتحقيق.


وصل شقيق جنان، الدكتور محمد سليمان، إلى إيطاليا أمس الجمعة برفقة خاله المحامي لؤي عرفات لمتابعة إجراءات نقل جثة جنان وللدعم المعنوي لشقيقها الذي لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى.

 

 

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