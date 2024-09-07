عربي توقف عن شراء وجبات الطين لزوجته فخلعته

وقالت المحامية نهى الجندي في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن موكلها والذي يعمل طبيبا بيطريا، فوجئ بعد الزواج بطلبات غريبة من زوجته، من بينها طلب شراء "الطين" لها لتأكله، وعندما بحث في الأمر، اكتشف أن هناك بعض البشر يأكلون الطين في حالات نادرة.
ومع زيادة الأسعار وتراكم المسؤوليات المادية، قرر الزوج التوقف عن شراء "الطين" لزوجته، والذي كان يكلفه آلاف الجنيهات في شحنه من خارج البلاد، معتبرا أن الطين ليس من أساسيات الحياة، وهنا تغيرت الزوجة وقررت اللجوء إلى القضاء.
وبدأت الخلافات بين الزوجين على إثر توقف الزوج عن شراء "الطين" لزوجته، والتي تركت منزل الزوجية أثناء حملها، وشرعت في رفع قضية خلع ضد زوجها بسبب هذا الأمر.
وحكمت محكمة الأسرة بالهرم بخلع السيدة من زوجها أمس الأول، إلا أن قضية نفقة الصغير لا تزال تنظر أمام المحكمة.
وأكدت المحامية أنها قامت بتقديم طعن على مطالبات الزوجة بنفقات "الطين"، باعتبار "الطين" ليس من أساسيات المأكل والمشرب والملبس والعلاج التي ينص عليها القانون، ما دفع المحكمة إلى إحالة أمر مطالبات الزوجة بمبالغ شراء "الطين" إلى التحقيق، استعدادا لرفضها بحسب المحامية.
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