عرض قصر "طائر الرفراف" للبيع.. والمبلغ خيالي

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة Tv100 التركية أن عائلة سابانجي الشهيرة، والتي تعتبر إحدى أثرى العائلات في تركيا، قررت بيع قصر ساكيب سابانجي لصاحبه شوكت سابانجي الكائن في منطقة بييلربيه.



والقصر الفخم جدًا، الذي يعتبر أحد أكثر المباني جمالًا في بييلربيه، حظي بشهرة واسعة جدًا بعد تصوير مسلسل "طائر الرفراف" داخله، حيث كان قصر الجد "هاليس آغا"، الذي جسد دوره النجم التركي شيتين تيكندور.



قالت الصحيفة التركية إن العائلة الشهيرة التي كانت تؤجر القصر بمبلغ ستمئة ألف ليرة لتصوير مشاهد المسلسل، ثم تتبرع بالإيجار للجمعيات الخيرية المختلفة، قررت بيعه مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 250 مليون ليرة تركية، أي ما يقارب سبعة ملايين دولار.



وأثار هذا القرار العديد من التساؤلات عما إذا كان المالك الجديد للقصر الفخم سيسمح بتأجير القصر لشركات الإنتاج أم لا.



يذكر أن عائلة سابانجي سبق أن قامت ببيع اليخت الذي يتواجد أمام القصر، وظهر في عدد من المشاهد مقابل مليار ليرة تركية في وقت سابق.



وعلى صعيد آخر، يترقب جمهور المسلسل التركي عرض الحلقة الثانية من الموسم الثالث، الليلة على قناة Star، وسط ترقب كبير لمصير علاقة فريد وسيران.

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