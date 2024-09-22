 
الأحد 2024-09-22 05:36 م
 
 

عرض قصر "طائر الرفراف" للبيع.. والمبلغ خيالي

أبطال مسلسل " طائر الرفراف"
أبطال مسلسل " طائر الرفراف"
الأحد، 22-09-2024 03:42 م

الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة Tv100 التركية أن عائلة سابانجي الشهيرة، والتي تعتبر إحدى أثرى العائلات في تركيا، قررت بيع قصر ساكيب سابانجي لصاحبه شوكت سابانجي الكائن في منطقة بييلربيه.

والقصر الفخم جدًا، الذي يعتبر أحد أكثر المباني جمالًا في بييلربيه، حظي بشهرة واسعة جدًا بعد تصوير مسلسل "طائر الرفراف" داخله، حيث كان قصر الجد "هاليس آغا"، الذي جسد دوره النجم التركي شيتين تيكندور.

قالت الصحيفة التركية إن العائلة الشهيرة التي كانت تؤجر القصر بمبلغ ستمئة ألف ليرة لتصوير مشاهد المسلسل، ثم تتبرع بالإيجار للجمعيات الخيرية المختلفة، قررت بيعه مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 250 مليون ليرة تركية، أي ما يقارب سبعة ملايين دولار.

وأثار هذا القرار العديد من التساؤلات عما إذا كان المالك الجديد للقصر الفخم سيسمح بتأجير القصر لشركات الإنتاج أم لا.

يذكر أن عائلة سابانجي سبق أن قامت ببيع اليخت الذي يتواجد أمام القصر، وظهر في عدد من المشاهد مقابل مليار ليرة تركية في وقت سابق.

وعلى صعيد آخر، يترقب جمهور المسلسل التركي عرض الحلقة الثانية من الموسم الثالث، الليلة على قناة Star، وسط ترقب كبير لمصير علاقة فريد وسيران.

اضافة اعلان

 

فوشيا

 
gnews

أحدث الأخبار

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مركز جرش للرعاية والتأهيل

عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

حملة توعوية في العقبة

أخبار محلية حملة توعوية في العقبة للمحافظة على بيئة البحر

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء : الحكومة ملتزمة بدعمها المطلق للجهاز القضائي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية عطاء لشراء كميات من الشعير

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد: التركيز على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة

فعاليات اليوم الطبي المجاني

أخبار محلية 1020 مستفيدا من فعاليات اليوم الطبي المجاني للبر والاحسان في قصبة معان

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية الحنيطي: الجيش مستعد لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية الحدود



 


الأكثر مشاهدة