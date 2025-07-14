الإثنين 2025-07-14 09:31 ص
 

عرض قطعة من المريخ للبيع بـ4 ملايين دولار

36
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 09:07 ص

الوكيل الإخباري-   تُعرض يوم الأربعاء المقبل أكبر قطعة معروفة من نيازك المريخ على الأرض في مزاد علني تنظمه دار "سوذبيز" بنيويورك، ضمن مزادها للتاريخ الطبيعي، وسط توقعات بأن تصل قيمتها إلى 4 ملايين دولار.

اضافة اعلان


النيزك المعروف باسم (NWA 16788)، عُثر عليه في 16 نوفمبر 2023 بصحراء أغاديز في النيجر، ويزن 24.67 كيلوغرامًا، ما يشكل نحو 6.5% من إجمالي المواد المريخية المعروفة على الأرض. يُعتقد أنه قُذف من سطح المريخ جراء ارتطام كويكب، قبل أن يقطع حوالي 140 مليون ميل عبر الفضاء ويسقط على الأرض.


يبدأ المزاد بسعر افتتاحي 1.6 مليون دولار، ويُتوقع أن يتراوح السعر النهائي بين 2 و4 ملايين. ويتميز النيزك بقشرته البنية المحمرة وانبعاجات ناتجة عن اختراقه الغلاف الجوي، مع تعرضه لتجوية أرضية طفيفة، ما يشير إلى وصوله حديثًا نسبيًا.


إلى جانب النيزك، يضم المزاد معروضات أخرى مثل نيازك وأحافير، من أبرزها هيكل عظمي لديناصور صغير من نوع (Ceratosaurus nasicornis) قد يُباع مقابل 4 إلى 6 ملايين دولار.

 

روسيا اليوم 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم سوريا

عربي ودولي مقتل عناصر من الجيش السوري خلال اشتباكات السويداء

نم

منوعات المغرب.. سقوط أرجوحة يُصيب شبانا ويُثير مطالب بمراقبة السلامة

جانب من اخماد الحريق

أخبار محلية بعد حريق اندلع بمحل بحسبه اربد.. مطالبة بازالة كيبل كهرباء يشكل خطورة - فيديو

36

منوعات عرض قطعة من المريخ للبيع بـ4 ملايين دولار

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية - اسماء

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع

وزير الداخلية، مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يطمئن على عمليات إخماد الحرائق في سوريا

نويل خرمان تحيي حفلاً مرتقباً على المسرح الشمالي في جرش بتاريخ 31 تموز

مهرجان جرش نويل خرمان تحيي حفلاً مرتقباً على المسرح الشمالي في جرش بتاريخ 31 تموز



 
 





الأكثر مشاهدة