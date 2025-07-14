عرض قطعة من المريخ للبيع بـ4 ملايين دولار

النيزك المعروف باسم (NWA 16788)، عُثر عليه في 16 نوفمبر 2023 بصحراء أغاديز في النيجر، ويزن 24.67 كيلوغرامًا، ما يشكل نحو 6.5% من إجمالي المواد المريخية المعروفة على الأرض. يُعتقد أنه قُذف من سطح المريخ جراء ارتطام كويكب، قبل أن يقطع حوالي 140 مليون ميل عبر الفضاء ويسقط على الأرض.
يبدأ المزاد بسعر افتتاحي 1.6 مليون دولار، ويُتوقع أن يتراوح السعر النهائي بين 2 و4 ملايين. ويتميز النيزك بقشرته البنية المحمرة وانبعاجات ناتجة عن اختراقه الغلاف الجوي، مع تعرضه لتجوية أرضية طفيفة، ما يشير إلى وصوله حديثًا نسبيًا.
إلى جانب النيزك، يضم المزاد معروضات أخرى مثل نيازك وأحافير، من أبرزها هيكل عظمي لديناصور صغير من نوع (Ceratosaurus nasicornis) قد يُباع مقابل 4 إلى 6 ملايين دولار.
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