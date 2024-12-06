عرض لوحة فنية فارغة في ألمانيا بسعر صادم!

الوكيل الإخباري- تعرض دار مزادات في ألمانيا لوحة قماشية بيضاء بالكامل للبيع على موقعها الإلكتروني هذا الأسبوع، بتقديرات أولية تتجاوز 1.5 مليون دولار.

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وستُطرح اللوحة التي تحمل اسم "جنرال 52" × 52" (General 52" x 52) - في إشارة إلى أبعاد اللوحة - للبيع في دار مزاد "كيترير كونست" ( Ketterer Kunst) ببرلين يومي 6 و7 ديسمبر. وهي عمل للفنان الأمريكي روبرت رايمان، الذي عُرف بفن البساطة والرسم أحادي اللون والفن المفاهيمي. وقد أنجز العمل في عام 1970 باستخدام مينا بيضاء على قطن ممدود.

ورغم أن العمل الفني يظهر كما لو كان فارغا، إلا أن اللوحة البيضاء بالكامل مع إطار أبيض داكن قليلا قد تم تلوينها باستخدام طلاءات المينا، وهي أنواع تُستخدم عادة في طلاء المعادن.