عرض لوحة فنية فارغة في ألمانيا بسعر صادم!

وقالت دار المزادات في بيان: "المواد حساسة للغاية وأي آثار بسيطة على السطح المثالي قد تؤثر بشكل كبير على قيمة العمل"، مشيرين إلى أن اللوحة في "حالة جيدة جدا". وأضافوا: "لذلك لن نقوم بإرسالها في رحلة".
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