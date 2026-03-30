عصابة الـ3 دقائق.. سرقة لوحات بـ9 ملايين يورو في إيطاليا

الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة الإيطالية عن تعرض مؤسسة Magnani Rocca Foundation الفنية، القريبة من مدينة Parma شمال البلاد، لعملية سطو مسلح أسفرت عن سرقة ثلاث لوحات عالمية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 9 ملايين يورو. اضافة اعلان





وبحسب ما أوردته صحيفة The Guardian، فإن أربعة رجال ملثمين اقتحموا فيلا المؤسسة في وقت متأخر من 22 مارس الجاري، بعد كسر الباب الرئيسي، وتمكنوا من الوصول إلى إحدى القاعات في الطابق الأول قبل الفرار عبر حدائق المتحف.



وضمت الأعمال المسروقة لوحات للفنانين Pierre-Auguste Renoir وPaul Cézanne وHenri Matisse، من بينها لوحة "السمك" لرينوار، و"طبيعة صامتة مع الكرز" لسيزان، و"جارية على الشرفة" لماتيس.



ووصف مسؤولو المتحف العملية بأنها منظمة واحترافية، إذ لم تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، مشيرين إلى أن أنظمة المراقبة والتدخل السريع للأمن ساهما في منع سرقة المزيد من الأعمال الفنية.



وتعمل السلطات حالياً على فحص تسجيلات كاميرات المراقبة في المتحف والمناطق المجاورة، في محاولة لتحديد هوية الجناة وتتبع مسار هروبهم.



وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من السرقات التي استهدفت متاحف أوروبية خلال الفترة الأخيرة، من بينها واقعة سابقة في Louvre Museum.



يُذكر أن مؤسسة "مانياني روكا"، التي تأسست عام 1977، تضم مجموعة فنية بارزة تعود للمؤرخ لويجي مانياني، وتعد وجهة ثقافية مهمة تحتضن أعمالاً لعدد من كبار الفنانين العالميين مثل غويا وروبنز ومونيه.





