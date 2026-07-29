"عصابة الفضة" في قبضة الأمن .. ضبط مئات العملات الأثرية بالعراق

وذكرت السلطات الأمنية العراقية أن القبض على التشكيل العصابي، المؤلف من 3 أشخاص، جاء خلال محاولتهم بيعها بصورة غير قانونية، قبل تسليمها إلى متحف السليمانية.
وقال مدير المتحف هاشم عبدالله إن متحف السليمانية تسلم المجموعة الأثرية "للمرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة"، بحسب وكالة "شفق" العراقية.
وأضاف عبدالله أن المضبوطات "ستُحفظ ضمن مقتنيات المتحف، وتكون متاحة للباحثين، مع خطط لعرضها مستقبلًا ضمن المعروضات الرسمية".
وأكد المسؤول أن "القيمة التاريخية والعلمية للعملات المضبوطة تفوق بكثير قيمتها المادية، لأنها تمثل جزءًا من الإرث الحضاري والتاريخي".
يُذكر أن مديرية أمن السليمانية أعلنت، في وقت سابق، تسليم 272 قطعة نقدية أثرية تعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي إلى متحف السليمانية، بعد ضبطها أواخر عام 2025 وتسليمها للمتحف في منتصف شهر شباط/ فبراير من العام الجاري.
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