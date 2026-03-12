عصابة تنتحل صفة شرطة وتسرق 900 ألف يورو في فرنسا

وتفيد التحقيقات، التي تجريها فرقة مكافحة العصابات (BRB)، أن المهاجمين اقتحموا المنزل صباح الاثنين بعد أن فتحت الزوجة الباب ظناً منها أنهم عناصر أمن . وأشهر أحدهم سكيناً وهدد الزوجين، وأجبر الزوج على تحويل عملات رقمية من نوع بيتكوين بقيمة 900 ألف يورو إلى محفظة إلكترونية يسيطر عليها الجناة .
وبعد إتمام التحويل، قيد المهاجمون الزوج باستخدام كابل كهربائي وأجلسوه مع زوجته على الأريكة، ثم لاذوا بالفرار بشاحنة بيضاء كانت متوقفة قرب المنزل . أصيبت الزوجة بجرح في كتفها، لكنها تمكنت من تحرير زوجها والاستغاثة بالجيران .
يأتي هذا الهجوم ضمن موجة تصاعدية من جرائم "هجمات المفتاح" (wrench attacks) التي تستهدف مقتني العملات الرقمية في فرنسا، والتي سجلت 19 حالة موثقة خلال العام الماضي، وهو الأعلى عالمياً . وتواصل النيابة في فرساي التحقيق في الحادث، ولم تعلن بعد عن أي توقيفات .
