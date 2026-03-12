عصابة تنتحل صفة شرطة وتسرق 900 ألف يورو في فرنسا

01:50 م

الوكيل الإخباري- في حادثة تعكس تصاعد جرائم استهداف مستثمري العملات المشفرة في فرنسا، تعرض زوجان في الخمسينات من عمرهما لعملية سطو عنيفة داخل منزلهما في بلدة "لو شينيه-روكونكور" غرب باريس، نفذها ثلاثة مسلحين انتحلوا صفة رجال شرطة . اضافة اعلان





وتفيد التحقيقات، التي تجريها فرقة مكافحة العصابات (BRB)، أن المهاجمين اقتحموا المنزل صباح الاثنين بعد أن فتحت الزوجة الباب ظناً منها أنهم عناصر أمن . وأشهر أحدهم سكيناً وهدد الزوجين، وأجبر الزوج على تحويل عملات رقمية من نوع بيتكوين بقيمة 900 ألف يورو إلى محفظة إلكترونية يسيطر عليها الجناة .



وبعد إتمام التحويل، قيد المهاجمون الزوج باستخدام كابل كهربائي وأجلسوه مع زوجته على الأريكة، ثم لاذوا بالفرار بشاحنة بيضاء كانت متوقفة قرب المنزل . أصيبت الزوجة بجرح في كتفها، لكنها تمكنت من تحرير زوجها والاستغاثة بالجيران .



يأتي هذا الهجوم ضمن موجة تصاعدية من جرائم "هجمات المفتاح" (wrench attacks) التي تستهدف مقتني العملات الرقمية في فرنسا، والتي سجلت 19 حالة موثقة خلال العام الماضي، وهو الأعلى عالمياً . وتواصل النيابة في فرساي التحقيق في الحادث، ولم تعلن بعد عن أي توقيفات .









