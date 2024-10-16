عضة "هامستر" تقتل امرأة في إسبانيا !

وانهارت المرأة، البالغة من العمر 38 عاماً، على باب مركز صحي بالقرب من منزلها في إسبانيا، أثناء توجهها لقسم الطوارئ للحصول على مساعدة طبية برفقة طفليها، البالغين من العمر 17 و11 عاماً، إثر تعرضها لعضة من الهامستر الذي تربيه الأسرة.
وتدخل العاملون في المجال الطبي على الفور، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ المرأة، وقامت الشرطة بتطويق مكان الحادث.
وبدأت التحقيقات للوصول إلى السبب الرئيسي ومعرفة ما إذا كانت لدغة القوارض قد ساهمت في الوفاة. ويشير الخبراء إلى أن لدغات القوارض نادراً ما تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، وهناك خطر انتقال داء الكلب وبعض العدوى البكتيرية، لذلك يُنصح بغسل الجرح على الفور في حالة اللدغة.
وتبرز هذه الحادثة أهمية أن يكون أصحاب الحيوانات الأليفة على دراية بالمخاطر المرتبطة بها، وأن يتخذوا الاحتياطات اللازمة.
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