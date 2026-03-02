عضو في الجسم يحمل مفتاح العيش عمرا مديدا

الوكيل الإخباري- يتركز اهتمامنا عادة على الأعضاء الرئيسية مثل القلب والدماغ والرئتين باعتبارها المسؤولة عن استمرار حياتنا. لكن يبدو أن عضلة الساق تلعب دورا لا يقل أهمية في تحديد عمرنا الافتراضي.

وتقع عضلة الساق في الجزء الخلفي من أسفل الساق، وتمتد من أسفل الركبة مباشرة إلى أعلى الكعب. وظيفتها الأساسية دعم الحركة والثبات، حيث تساعد في تحريك أصابع القدم ودفع الجسم أثناء المشي والجري. لكن الدراسات الحديثة كشفت أن لهذه العضلة دورا أكثر أهمية مما كنا نعتقد.

فعندما يضخ القلب الدم الغني بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الساقين، فإن إعادة هذا الدم إلى أعلى باتجاه القلب تحتاج إلى دفعة إضافية، لأنها تتم عكس الجاذبية. وهنا يأتي دور عضلة الساق، فتحريكها يضغط على الأوردة العميقة ويساعد في دفع الدم إلى أعلى باتجاه القلب. وهذه العملية ضرورية لمنع تكون الجلطات الدموية وحماية القلب من الإجهاد. لذلك يطلق البعض على عضلة الساق اسم "القلب الثاني".