عضو في الجسم يحمل مفتاح العيش عمرا مديدا

ويعطل الجلوس أو الوقوف دون حركة لفترات طويلة هذه الآلية الطبيعية، ما يسبب تراكم الضغط في أوردة الساق ويتلف الصمامات الموجودة فيها بمرور الوقت، وهذا يؤدي إلى تجمع الدم في الساقين ويزيد خطر تكون الجلطات. وهذه الجلطات قد تنتقل إلى الرئتين مسببة ما يعرف بالانسداد الرئوي، وهي حالة خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.
ويشار إلى أن حجم عضلة الساق ليس مجرد مسألة جمالية أو رياضية، بل هو مؤشر صحي مهم. فقد وجدت الدراسة الحديثة التي شملت 63 ألف شخص، أن كل زيادة بمقدار سنتيمتر واحد في محيط الساق تقلل خطر الوفاة بنسبة 5%. كما أن الحفاظ على قوة هذه العضلة يحمي من تراجع الكتلة العضلية المرتبط بالتقدم في العمر، والمعروف باسم ضمور اللحم، أو "الساركوبينيا"، وهو حالة تصيب نسبة كبيرة من كبار السن وتزيد خطر الوفاة بشكل كبير.
