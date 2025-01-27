عض وعذب قطة.. فيديو لجزائري يقلب مواقع التواصل الاجتماعي

فقد ظهر في المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع بين الجزائريين رجل يحمل هرة سوداء بين يديه، ويعذبها.
فيما بدت الهرة تصرخ من الألم، من دون أن تثير شفقة أو رحمة الفاعل الذي بدا غير آبه.
وعبر العديد من الجزائريين عن سخطهم من هذا المشهد الذي وصفوه بالوحشي.
إذ قال أحد المعلقين على الفيديو: "الدين ولا الأخلاق ولا الإنسانية تسمح بمثل هذه التصرفات..".
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